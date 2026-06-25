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Corinthians retoma atividades no CT em meio à crise financeira

Elenco se reapresenta após folga enquanto diretoria lida com atrasos salariais

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/06/2026 05:00
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Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

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O elenco do Corinthians se reapresenta nesta quinta-feira (24), no CT Dr. Joaquim Grava, após período de folga durante a disputa da Copa do Mundo. Ainda sem reforços, a diretoria do Timão busca resolver pendências financeiras

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  • Julio Manso, supervisor, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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    O Corinthians voltou a atrasar os salários dos jogadores e da comissão técnica da equipe. O pagamento estava previsto para o quinto dia útil de junho, o que não aconteceu.  

    O cenário é o mesmo do mês passado, quando os salários dos atletas e do técnico Fernando Diniz, além de sua comissão técnica, também foram atrasados. Àquela altura, "apenas" os funcionários CLT, com registro em carteira, receberam os vencimentos. 

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    — Eu sou o interlocutor entre o elenco e a presidência. Existe o atraso deste mês. O curioso do Corinthians é que tudo acontece muito rápido. Se atrasa dois dias, todo mundo já fica sabendo. O atraso é ruim, mas pior do que o atraso é prometer uma data e não cumprir. Então, só vamos prometer quando tivermos certeza de que o pagamento será feito naquela data. Por isso, não posso dizer uma data. Não disse isso nem para o elenco — disse Marcelo Paz em entrevista à Identidade Corinthiana, nesta terça-feira (23).

    — Os salários não estarem em dia são uma consequência direta da não venda de jogadores no começo do ano. Se o Corinthians tivesse vendido jogadores no início da temporada, não haveria esse atraso. Mas não vendeu, por diversos motivos. São escolhas. Às vezes você escolhe o lado esportivo, às vezes o financeiro. Vai equilibrando ali. Não vou dar um prazo. O contato é diário. Não nos eximimos. Conversamos com as lideranças e explicamos a situação. O presidente Osmar Stabile está trabalhando nisso junto com o departamento financeiro — completou.

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    Com transfer ban ativo, Corinthians busca evitar nova punição

    Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.

    Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

    Esse, no entanto, não é o único problema. O Corinthians foi condenado no começo de junho pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O clube paulista tem prazo de 45 dias para quitar o valor e pode sofrer transfer ban caso a obrigação não seja cumprida. 

    O Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

    Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

    Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

    Hugo Souza e Fernando Diniz aparecem lado a lado em clima de celebração
    Elenco do Corinthians convive com atraso no pagamento de salários (Foto: Victor Lannes/Agência Corinthians)

    E os reforços?

    Apesar de monitorar nomes no mercado e ter uma lista pronta, a diretoria alvinegra admite que a situação financeira do clube limita movimentações e impede investimentos em contratações com custos de transferência. 

    Marcelo Paz explicou que o Corinthians trabalha de forma antecipada no mercado da bola por meio de um monitoramento constante realizado pelo CIFUT. Segundo o executivo, o clube mantém uma lista de possíveis reforços por posição para agir rapidamente caso surjam necessidades ao longo da temporada.

    — A gente tem, dentro do departamento de CIFUT, um time-sombra, por posição, com três ou quatro jogadores mapeados, para que, em uma eventual necessidade, já tenhamos opções para possíveis contratações. Tem perfis de jogadores que exigiriam um valor de transferência, e isso a gente não vai ter no momento. Mas há jogadores em fim de contrato e jogadores que poderiam vir por empréstimo. Existem também as ofertas, situações de mercado: 'Poxa, fulano de tal vai sair de tal time. Isso não estava mapeado em canto nenhum, mas o jogador tem interesse de ir para o Corinthians'. O Corinthians é tão forte que muitos jogadores fazem esforço para estar no clube, muitos jogadores grandes, que têm história. Isso é uma coisa que, ao longo dessa janela, que vai até setembro, a gente pode utilizar. Tem muita água para rolar — disse Marcelo Paz.

    Contratações do Corinthians em 2026

    1. Allan — empréstimo — Flamengo — 31/12/2026
    2. Gabriel Paulista — definitivo — Besiktas (Turquia) — 31/12/2027
    3. Jesse Lingard — definitivo — FC Seoul (Coreia do Sul) — 31/12/2026
    4. Kaio César — empréstimo — Al-Hilal (Arábia Saudita) — 31/12/2026
    5. Matheus Pereira — empréstimo — Fortaleza — 31/12/2026
    6. Pedro Milans — definitivo — Peñarol (Uruguai) — 31/12/2029
    7. Zakaria Labyad — definitivo — Dalian Yingbo (China) — 31/12/2026

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