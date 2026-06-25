Corinthians paga salários do elenco após três semanas de atraso Clube regulariza vencimentos de jogadores e membros da comissão técnica

O Corinthians quitou, nesta quinta-feira (25), os salários dos jogadores e da comissão técnica. O pagamento deveria ter sido realizado no quinto dia útil do mês, mas estava em atraso. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pelo Lance!.

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Com a regularização dos salários, o Corinthians mantém em aberto apenas os direitos de imagem dos atletas, que venceram no dia 20 e ainda não foram pagos.

O cenário foi semelhante ao do mês passado, quando os salários dos atletas e do técnico Fernando Diniz, além de sua comissão técnica, também foram atrasados. Àquela altura, "apenas" os funcionários CLT, com registro em carteira, receberam os vencimentos.

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O Corinthians quitou os salários referentes ao mês de maio apenas no dia 12. Ou seja, neste mês, o atraso foi ainda maior.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Reapresentação em meio à crise financeira

O elenco do Corinthians se reapresenta nesta quinta-feira (24), no CT Dr. Joaquim Grava, após período de folga durante a disputa da Copa do Mundo. Ainda sem reforços, a diretoria do Timão busca resolver pendências financeiras.

Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.

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Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

Esse, no entanto, não é o único problema. O Corinthians foi condenado no começo de junho pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O clube paulista tem prazo de 45 dias para quitar o valor e pode sofrer transfer ban caso a obrigação não seja cumprida.

O Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

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