Corinthians volta a atrasar salários de jogadores e comissão técnica Pendência financeira no futebol profissional do clube se repete após vencimento

O Corinthians voltou a atrasar os salários dos jogadores e da comissão técnica da equipe. O pagamento estava previsto para o quinto dia útil de junho, o que não aconteceu. A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pelo Lance!.

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O cenário é o mesmo do mês passado, quando os salários dos atletas e do técnico Fernando Diniz, além de sua comissão técnica, também foram atrasados. Àquela altura, "apenas" os funcionários CLT, com registro em carteira, receberam os vencimentos.

— Todo mês a gente tem dificuldades financeiras, todo mundo sabe das dificuldades que nós passamos. Todas as pendências são pontuais, momentâneas, de dois dias, três dias... isso aconteceu ao longo de todo o ano passado e hoje se resolveram colocar na imprensa. Mas não tem problema nenhum, a gente convive com isso, é uma realidade, não é mentira. Segunda-feira, terça-feira na pior das hipóteses, mas estará tudo solucionado — disse o presidente Osmar Stabile no mês passado após o atraso.

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O Corinthians quitou os salários referentes ao mês de maio apenas no dia 12.

Salários do elenco do Corinthians estão em atraso (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Crise financeira no Corinthians

O Corinthians divulgou o balancete do mês de março com um déficit de R$ 131,4 milhões e vive uma situação financeira grave. Para o resultado negativo, o clube apontou três fatores como determinantes: o pagamento de comissão pela conquista da Copa do Brasil, a quitação da dívida com o Santos Laguna e a ausência de vendas de atletas no início do ano, conforme o planejamento inicial.

A premiação ao elenco pela conquista do título gira em torno de R$ 32,5 milhões. Já a quitação junto ao clube mexicano, referente à contratação de Félix Torres, foi de R$ 6,1 milhões. Por fim, o clube deixou de arrecadar cerca de R$ 75 milhões com transferências de jogadores previstas para o período.

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— O orçamento até março de 2026 previa R$ 75 milhões líquidos (aproximadamente € 12,5 milhões) com a negociação de direitos federativos de atletas na primeira janela de transferências. A Administração optou por postergar as operações em razão da priorização do desempenho esportivo na Copa Libertadores e da estratégia de valorização dos ativos. A expectativa da Administração é realizar, na janela do meio da temporada, cerca de € 25 milhões líquidos em negociações de direitos federativos, montante necessário para o cumprimento da meta orçamentária estabelecida para o exercício — esclareceu em parte do documento.

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