Em crise, Corinthians mantém plano de vender jogadores

O Corinthians não atingiu a meta estipulada de vendas de jogadores na janela de transferências do meio do ano. O clube previa arrecadar 12,5 milhões de euros (R$ 75 milhões) até março, mas isso não aconteceu.

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O clube chegou a negociar a saída do volante André, do meia Breno Bidon e do atacante Gui Negão, mas as conversas não foram concluídas. Marcelo Paz, no entanto, não descarta saídas ainda em 2026.

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— O ano ainda não acabou, podemos ter uma venda até dezembro. O Corinthians tinha uma venda encaminhada do André e houve uma decisão do presidente em não vender. Aquela venda poderia nos ajudar nesse fluxo de caixa, boa parte das receitas com venda já poderia ter sido feita. Faz parte, o futuro vai dizer se foi bom ou não, de repente o André pode ser vendido futuramente por um valor maior — disse Marcelo Paz.

— O Corinthians precisa buscar valorizar os seus ativos. Às vezes, você precisa vender um jogador mesmo sabendo que ele vale mais, pressionado pelo fluxo de caixa. Os convocados certamente hoje têm um valor maior do que antes da convocação, e o Corinthians pode arrecadar um valor maior — completou.

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O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

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Atletas em alta que podem ser negociados pelo Corinthians

André – volante

Na janela do início do ano, André era o jogador mais cobiçado no mercado de transferências. O atleta recebeu proposta do Milan para o futebol europeu na última janela, mas o Timão recuou nas negociações e a venda não foi concretizada. Com o jogador em alta, o presidente Osmar Stabile optou por aguardar uma proposta com valores mais elevados. A oferta do Milan era de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos.

Recentemente, o empresário Diogo Silva, da Web Soccer, fez duras críticas à diretoria do Corinthians após as recentes tentativas de negociação envolvendo o volante André. O jogador, que é agenciado pelo empresário, recebeu propostas de clubes europeus, mas permaneceu no elenco alvinegro.

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Além do Milan, o Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Olympiacos, da Grécia, também demonstraram interesse na contratação de André. As propostas, porém, foram inferiores à apresentada pelo clube italiano: 12 milhões de euros pelo time inglês e 10 milhões de euros pelo grego.

Yuri Alberto – atacante

Em entrevista após a vitória contra o Barra-SC, pela Copa do Brasil, Yuri Alberto afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

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O Corinthians aguarda uma proposta que atenda aos interesses de todas as partes para avançar nas negociações. O principal obstáculo é que o clube possui apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Em entrevista recente, o presidente Osmar Stábile disse que não pretende vender o jogador por menos de 20 milhões de euros.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Hugo Souza – goleiro

Hugo Souza vive um dos melhores momentos da carreira. Peça fundamental em títulos como a Copa do Brasil e a Supercopa Rei, o Corinthians admite que deve receber ofertas pelo goleiro, que também é cotado para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

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Até o momento, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.

Neste ano, desta vez, o Beşiktaş ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por mantê-lo.

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Em novembro de 2024, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões.

Breno Bidon – meio-campista

Outro nome em alta é o meio-campista Breno Bidon, de 21 anos, que obteve a nacionalidade italiana recentemente. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.

Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros por elenco, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

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Recentemente, uma negociação com o Besiktas, da Turquia, foi encerrada. Segundo Fernando Brito, empresário de Breno Bidon e sócio da Dodici Sports, as conversas foram encerradas por falta de segurança em relação ao projeto. O agente destacou a relação positiva com o Corinthians desde a chegada do jogador ao Sub-14 e afirmou que o clube estava disposto a avaliar uma possível saída, mesmo por um valor abaixo do esperado.

Vale destacar que Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians no ano passado, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória de R$ 370 milhões para negociações com equipes do mercado nacional, enquanto para clubes do exterior o valor é de 100 milhões de euros.

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Matheuzinho – lateral

O lateral-direito, inclusive convocado para Seleção Brasileira, é outro jogador que viu clubes de fora se interessarem pelo sue futebol.

Segundo informações iniciais da Espn, o Zenit, da Rússia, é o principal interessado no atleta. A oferta girava em torno de 7 milhões de euros (R$ 40,5 milhões). O Corinthians possui 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Flamengo detém o restante.

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