Marcelo Paz saiu em defesa de Memphis Depay após o atacante desperdiçar um pênalti na eliminação do Corinthians para o Estudiantes, pela Libertadores. O executivo afirmou que o holandês reconheceu o erro e foi acolhido pelos companheiros após a partida.

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— Foi frustrante, todos nós estávamos chateados, muitos jogadores chorando. Eles tinham um sentimento forte de ganhar a Libertadores, víamos que seria possível. Memphis reconheceu que falhou naquele momento e foi acolhido pelo grupo. Quando ganha, é todo mundo, e quando perde, é todo mundo. A gente tem que saber ser grupo nas derrotas, só perde o pênalti quem bate. Ele mesmo deveria bater, é o batedor oficial, infelizmente não marcou — disse Marcelo Paz.

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Paz também reforçou que a responsabilidade pela eliminação não pode ser atribuída exclusivamente ao camisa 10. Segundo o dirigente, o futebol costuma buscar um culpado para problemas complexos, mas o Corinthians precisa dividir a responsabilidade e seguir contando com Memphis nos próximos jogos.

— Isso não é no futebol, é em qualquer profissão. Se o objetivo não foi alcançado, a culpa é de todos. Futebol tem isso de achar respostas simples para problemas complexos. Geralmente, tem um culpado. É hora de abraçar, entender. Ele reconheceu que deveria ter feito o gol, assumiu a responsabilidade. Não podemos deixar ninguém sozinho, temos mais jogos pela frente e vamos precisar dele. Perdemos todos. Contra o Rosario, ele entrou, participou do gol e ganhamos todos, então não seria justo que agora ele fosse apontado como único culpado — completou.

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Ausência em zona mista

Após a partida que resultou na queda do Timão, Memphis deixou a Neo Química Arena por uma saída alternativa e não concedeu entrevistas antes de deixar o estádio.

A ausência do jogador no espaço destinado às entrevistas renderá ao Corinthians uma multa de US$ 10 mil. O valor será descontado da premiação que o clube tem direito a receber pela participação na competição continental.

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Isso acontece porque a Conmebol obriga que todos os jogadores passem pelo setor destinado à imprensa. Os atletas não precisam necessariamente conceder entrevista coletiva nem falar com repórteres na zona mista, mas é obrigatório passar pelo local destinado pela entidade. Como isso não aconteceu, a multa será aplicada.

— Lá em La Plata, contra o Estudiantes, Memphis teve o gesto que gerou polêmica. Ele disse que, se tiver algum problema, ele paga. Assumiu que errou. Imagino que ele terá o mesmo comportamento agora. Não foi só ele que não passou. O jogador fica chateado com a eliminação. A gente sempre recomenda que passe. Sendo uma atitude individual, o normal é que o jogador arque de forma individual — seguiu o treinador.

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Marcelo Paz e Fernando Diniz durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Pênalti desperdiçado contra o Estudiantes

O Corinthians perdia por 1 a 0 quando, nos minutos finais da partida, uma mão de Tomás Palacios dentro da área resultou em pênalti após orientação do VAR.

Na cobrança, Memphis Depay teve a oportunidade de empatar o confronto, mas isolou a finalização e confirmou a eliminação do Corinthians na Libertadores.

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Durante a coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do camisa 10 e explicou a escolha de Memphis para a cobrança. O treinador destacou a confiança no atacante para assumir a responsabilidade em um momento decisivo.

— Ele é o batedor. Ele e o Garro. Se tivesse cobrança de pênaltis, eles bateriam o primeiro e o segundo. Ele está acostumado a bater pênalti, assim como o Garro. Qualquer um dos dois poderia bater — explicou o treinador.

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— Acho que ele tem muitos serviços prestados ao clube, teve coragem para bater o pênalti. Vamos estar juntos. Todos perderam, não foi só por conta do pênalti. Ele é um jogador experiente. Estamos todos juntos nessa, já falamos sobre isso no vestiário — seguiu.

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