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Após eliminação, torcedores do Corinthians reagem à ida de Tite ao Botafogo

Treinador estava livre no mercado desde sua saída do Cruzeiro, em março deste ano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 16:55
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Tite foi apresentado como técnico do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Tite foi apresentado como técnico do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Horas antes do Corinthians ser eliminado pelo Estudiantes nas quartas de final da Libertadores, Tite foi anunciado como novo técnico do Botafogo. Após o resultado que deu adeus ao sonho do Timão na temporada, alguns torcedores do clube consideraram a contratação do treinador pelo rival carioca como mais um motivo para lamentar naquela noite. Confira a repercussão:

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A chegada de Tite no Botafogo coincide com um momento de pressão sofrido por Fernando Diniz no comando do Corinthians. A eliminação em casa para o Estudiantes na noite desta quarta-feira (16), pelas quartas de final da Libertadores, reforçou as cobranças sobre o treinador, que também foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, pelo Internacional.

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Tite é anunciado pelo Botafogo

Tite foi apresentado pelo Botafogo nesta quinta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, com a presença do presidente João Paulo Magalhães e do diretor de futebol Léo Coelho. O treinador celebrou o acerto com o Glorioso e falou do projeto que lhe foi apresentado.

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— À torcida do Botafogo, obrigado pela confiança. É uma responsabilidade muito grande e, seguramente, na nossa primeira conversa, ela teve os laços do amor pelo clube, os objetivos que tem. Nós temos laços muito bons. Começamos conversando antes e, verdadeiramente, o Botafogo é uma família. Então, tenho um pouquinho de competência para poder contribuir com essa receptividade que tive. E obrigado ao Léo por ter falado (que sua presença no estádio foi importante na vitória contra o Grêmio), mas é mentira, viu? O que aconteceu ontem foi tudo fruto do trabalho dos atletas, da direção, da torcida, do Belão. Eu estava torcendo muito — afirmou Tite, novo técnico do Botafogo.

➡️ Tite no Botafogo: quais as missões do técnico no início do trabalho?

Tite foi apresentado como técnico do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Tite foi apresentado como técnico do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
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