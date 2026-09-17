A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, divulgou uma nota cobrando Memphis Depay e o restante do elenco após a eliminação da equipe para o Estudiantes, com a derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena, pela Libertadores.

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No comunicado, a torcida afirmou que a eliminação não pode ser atribuída a um único lance e classificou o pênalti desperdiçado por Memphis como reflexo de uma sequência de erros que, segundo a organizada, enfraquecem o clube há meses. O atacante foi cobrado pela cobrança e pelo desempenho após a renovação de contrato, enquanto Garro recebeu questionamentos sobre suas reclamações com a arbitragem e a necessidade de assumir maior protagonismo em campo.

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— Memphis, sua cobrança de pênalti foi irresponsável e displicente, e você foi o principal responsável pela eliminação na Conmebol Libertadores. Chegou o momento de corresponder ao investimento feito pelo Corinthians em sua renovação. Caso contrário, peça pra sair — disse em parte de nota.

A Gaviões também direcionou críticas à diretoria e aos conselheiros do Corinthians. A organizada cobrou soluções para os problemas administrativos e financeiros do clube e questionou a condução da gestão presidida por Osmar Stabile e a atuação de Armando Mendonça. O grupo ainda defendeu mudanças relacionadas à reforma estatutária e à profissionalização do Corinthians.

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Por fim, a torcida cobrou Fernando Diniz e a comissão técnica pelo desempenho da equipe. Na avaliação da Gaviões, as limitações do elenco não justificam derrotas e atuações abaixo do esperado em partidas decisivas. A organizada afirmou que continuará cobrando jogadores, comissão técnica, diretoria e conselheiros, mas reforçou que a torcida seguirá apoiando o Corinthians.

Corinthians em defesa de Memphis

Marcelo Paz saiu em defesa de Memphis Depay após o atacante desperdiçar um pênalti na eliminação do Corinthians para o Estudiantes, pela Libertadores. O executivo afirmou que o holandês reconheceu o erro e foi acolhido pelos companheiros após a partida.

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— Foi frustrante, todos nós estávamos chateados, muitos jogadores chorando. Eles tinham um sentimento forte de ganhar a Libertadores, víamos que seria possível. Memphis reconheceu que falhou naquele momento e foi acolhido pelo grupo. Quando ganha, é todo mundo, e quando perde, é todo mundo. A gente tem que saber ser grupo nas derrotas, só perde o pênalti quem bate. Ele mesmo deveria bater, é o batedor oficial, infelizmente não marcou — disse Marcelo Paz.

Paz também reforçou que a responsabilidade pela eliminação não pode ser atribuída exclusivamente ao camisa 10. Segundo o dirigente, o futebol costuma buscar um culpado para problemas complexos, mas o Corinthians precisa dividir a responsabilidade e seguir contando com Memphis nos próximos jogos.

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— Isso não é no futebol, é em qualquer profissão. Se o objetivo não foi alcançado, a culpa é de todos. Futebol tem isso de achar respostas simples para problemas complexos. Geralmente, tem um culpado. É hora de abraçar, entender. Ele reconheceu que deveria ter feito o gol, assumiu a responsabilidade. Não podemos deixar ninguém sozinho, temos mais jogos pela frente e vamos precisar dele. Perdemos todos. Contra o Rosario, ele entrou, participou do gol e ganhamos todos, então não seria justo que agora ele fosse apontado como único culpado — completou.

Memphis perdeu pênalti contra o Estudiantes (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Veja a nota completa da Gaviões

A eliminação não pode ser atribuída a um único lance. O pênalti desperdiçado foi apenas o reflexo de uma sequência de erros que vêm enfraquecendo o Corinthians há meses: falta de planejamento, ausência de comando no futebol, gestão ineficiente e decisões equivocadas.

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Memphis, sua cobrança de pênalti foi irresponsável e displicente, e você foi o principal responsável pela eliminação na Conmebol Libertadores. Chegou o momento de corresponder ao investimento feito pelo Corinthians em sua renovação. Caso contrário, peça pra sair.

Garro, até quando as reclamações com a arbitragem substituirão o protagonismo esperado de um camisa 8? O Corinthians precisa de liderança e personalidade nos momentos decisivos.

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Ao restante do elenco, a cobrança é clara: faltam entrega, comprometimento e atitude. O torcedor está cansado de discursos. Vestir essa camisa exige muito mais.

Nossa cobrança também se estende à diretoria presidida por Osmar Stabile, denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, e a Armando Mendonça, que responde como réu em processo judicial. A atual gestão demonstra incapacidade para apresentar soluções concretas aos inúmeros problemas do clube. É inadmissível que o Corinthians permaneça há mais de 100 dias convivendo com restrições que limitam sua atuação no mercado, sem respostas efetivas.

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Os conselheiros também têm responsabilidade. Ao resistirem à reforma estatutária e à profissionalização do clube, contribuem para a instabilidade que prejudica o Corinthians.

A comissão técnica igualmente precisa assumir sua parcela de culpa. As limitações do elenco não explicam derrotas para o lanterna do campeonato nem atuações tão abaixo do esperado em partidas decisivas. Fernando Diniz, o Corinthians precisa produzir mais.

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O pênalti perdido foi apenas a consequência mais visível de um problema muito maior. Jogadores, comissão técnica, diretoria e conselheiros são responsáveis pelo momento atual.

A Fiel jamais abandonará o Corinthians, mas seguirá cobrando postura, competência, seriedade e respeito à história do clube.

O Corinthians exige respeito.

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