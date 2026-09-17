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Benja ironiza Memphis por eliminação do Corinthians

Placar agregado ficou em 2 a 1 para os argentinos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/09/2026 10:25
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Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O Corinthians foi eliminado, em casa, pelo Estudiantes após ser derrotado por 0 a 1. Memphis Depay foi o destaque negativo do jogo ao perder um pênalti nos acréscimos da segunda etapa. O jornalista Benjamin Back destacou o desempenho abaixo do camisa 10 no confronto.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o comentarista criticou a decisão do presidente do clube, Osmar Stábile, de renovar o contrato de Memphis.

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Principal culpado pela eliminação do Corinthians?

Para o jornalista, assim como Stábile, Memphis teve grande responsabilidade na eliminação desta quarta-feira (16). O camisa 10 perdeu um pênalti praticamente no último lance do jogo:

- Ué, hoje o Memphis não quis dar entrevista? Sumiu? Pipocou esse mascarado? A culpa é do Stábile! Eu falei: não pode renovar com Memphis, primeiro, porque não tem dinheiro, segundo, porque o cara não vale o que ele ganha. Esse ano não jogou nada, tem um gol marcado. Deram a chave do clube para ele, isso é um absurdo! - criticou Benja.

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Completando sua fala, Benjamin Back destacou o momento da negociação de renovação de Memphis com o Corinthians e criticou a postura de Stábile:

- A culpa foi do Stábile, que foi frouxo e cedeu à pressão. Agora aguenta! A culpa é tua também. Esse cara não deveria mais jogar no Corinthians, deveria passar no CT e pegar as coisas dele. O clube deve para ele? Deve, o Corinthians é caloteiro, não paga ninguém, mas ele que vá à justiça e acione o clube. Não pode jogar nunca mais com a camisa dez do Corinthians! - concluiu o jornalista.

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Memphis Depay é apontado como culpado por eliminação do Corinthians na Libertadores (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)
Memphis Depay é apontado como culpado por eliminação do Corinthians na Libertadores (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Pouca emoção na primeira etapa

Corinthians e Estudiantes fizeram um primeiro tempo morno, com muita disputa no meio-campo, mas poucas oportunidades reais de gol. Pelo clube paulista, Memphis, Kaio César e, principalmente, Carrillo tiveram as principais chances. Pelo time argentino, Tobias Burgos arriscou um chute forte que passou por pouco e quase abriu o placar.

Memphis perde pênalti e Corinthians é eliminado

Na segunda etapa, o Estudiantes teve mais posse de bola e atuou no campo de ataque, mas criou poucas chances claras. O Timão tentou responder e assustou com finalização de Matheus Bidu, obrigando Muslera a fazer grande defesa. Na reta final, Alexis Castro aproveitou cruzamento de Palacios e acertou um belo chute para abrir o placar. Quando a partida caminhava para o fim, uma mão de Tomás Palacios dentro da área resultou em pênalti após orientação do VAR. Na cobrança, Memphis Depay teve a chance de empatar, mas isolou a finalização, confirmando a eliminação do Corinthians.

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