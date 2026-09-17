Atitude de Deyverson chama atenção em LDU x Palmeiras: 'Número 1'
Atacante entrou nos minutos finais e converteu uma penalidade
O Palmeiras se classificou para a semifinal da Libertadores ao bater a LDU nos pênaltis, na última quarta-feira (16). Nas redes sociais, torcedores repercutiram a comemoração do atacante Deyverson, ex-jogador do Alviverde, ao converter uma das penalidades.
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Deyverson, que fez o gol da vitória do Palmeiras na final da Libertadores de 2021, entrou no segundo tempo do jogo da última quarta-feira. Com o atacante em campo, a LDU conseguiu uma reação após sair atrás no placar e levou o jogo para a disputa de pênaltis.
Veja a reação nas redes sociais:
Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras
Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.
O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.
O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.
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