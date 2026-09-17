R$ 1,3 mi por jogo: o custo de Memphis Depay ao Corinthians

Memphis Depay foi o personagem principal na eliminação do Corinthians na Libertadores. Nesta quarta-feira (16), o Estudiantes venceu o Timão por 1 a 0, na Neo Química Arena, e está na semifinal do torneio. No último lance da partida, porém, o holandês teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas isolou a bola.

Desde a sua chegada ao Corinthians, em setembro de 2024, Memphis atuou em 81 jogos e participou diretamente de 34 gols, com 20 gols marcados e 14 assistências distribuídas. A maior atuação, tanto em número de jogos quanto em participação de gols, foi em 2025, com 47 jogos e 20 gols e assistências.

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Considerando valores, o atacante recebeu R$ 107.113.590,80 com o antigo contrato, além de R$ 4.500.000,00 referentes aos salários e direitos de imagem de agosto e setembro do novo contrato. No total, R$ 111.613.590,80 já foram distribuídos aos cofres de Depay.

Valor por jogos e participação em gols

Cada jogo de Memphis Depay custou cerca de 1,37 milhão de reais ao Corinthians, enquanto cada participação em gol do atacante custou aproximadamente 3,28 milhões de reais. Se considerarmos apenas os números de gols marcados, o valor sobe para cerca de 5,58 milhões de reais. Nesse período, o Corinthians de Memphis venceu três títulos, incluindo um Paulistão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa.

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Memphis Depay após Vasco x Corinthians na final da Copa do Brasil (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Os valores poderiam ter sido ainda maiores se o atacante tivesse cumprido alguns requisitos relacionados ao seu desempenho. Caso sua participação em gols entre setembro de 2024 e julho de 2025 tivesse sido maior, atingindo 30 gols e assistências no período, o holandês teria levado R$ 1.575.201 adicionais.

Além disso, o atleta teria direito a receber R$ 4.725.603 caso fosse nomeado pela CBF parte da seleção do Campeonato Brasileiro nas edições de 2024 ou 2025. Esse mesmo valor adicional também seria entregue a Memphis caso o Corinthians ganhasse mais algum título.

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Veja os detalhes dos valores de Memphis Depay

Contrato antigo:

R$ 25.203.216 de luvas R$ 28.353.579,40 de salários R$ 28.353.579,40 pelo contrato de uso de imagem R$ 6.300.804 de bônus por ter jogado em 70% das partidas em 2024 e 2025 R$ 4.725.603 por ter feito 25 gols + assistências em 2024 e 2025 R$ 14.176.809 pelos três títulos que conquistou (Paulistão, Copa do Brasil e Supercopa) total: R$ 107.113.590,80

Contrato novo:

agosto e setembro de 2026 = R$ 4.500.000,00 (salários e direitos de imagem)

total (+ contrato antigo): R$ 111.613.590,80

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