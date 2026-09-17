Corinthians sofre 15ª eliminação na Neo Química Arena
Derrota para o Estudiantes encerra campanha alvinegra no torneio continental
O Corinthians foi derrotado pelo Estudiantes por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (17), pelas quartas de final da Libertadores. Com o resultado, o Timão deu adeus à competição e alcançou a marca de 15 eliminações na Neo Química Arena.
Entre as 15 quedas como mandante, seis aconteceram pela Libertadores, cinco pela Copa do Brasil e quatro pelo Campeonato Paulista. O levantamento considera eliminações em partidas disputadas na Neo Química Arena, incluindo confrontos decididos nos pênaltis.
Antes da eliminação na Libertadores, o Corinthians havia deixado a Copa do Brasil diante do Internacional. No jogo de ida, o Timão perdeu por 2 a 0. Na volta, na Neo Química Arena, venceu por 2 a 1, mas o resultado não foi suficiente para reverter a desvantagem no confronto.
Eliminações do Corinthians na Neo Química Arena
- 2015 – Paulistão: Corinthians (5) 2 x 2 (6) Palmeiras – semifinal
- 2015 – Libertadores: Corinthians 0 x 1 Guaraní-PAR – oitavas de final
- 2015 – Copa do Brasil: Corinthians 1 x 2 Santos – oitavas de final
- 2016 – Paulistão: Corinthians (1) 2 x 2 (4) Audax – semifinal
- 2016 – Libertadores: Corinthians 2 x 2 Nacional-URU – oitavas de final
- 2017 – Copa do Brasil: Corinthians (3) 1 x 1 (4) Internacional – quarta fase
- 2018 – Libertadores: Corinthians 2 x 1 Colo-Colo – oitavas de final
- 2018 – Copa do Brasil: Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – final
- 2020 – Libertadores: Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR – fase preliminar
- 2021 – Paulistão: Corinthians 0 x 2 Palmeiras – semifinal
- 2023 – Paulistão: Corinthians (6) 1 x 1 (7) Ituano – quartas de final
- 2024 – Copa do Brasil: Corinthians 0 x 0 Flamengo – semifinal
- 2025 – Libertadores: Corinthians 2 x 0 Barcelona-EQU – terceira fase
- 2026 – Copa do Brasil: Corinthians 2 x 1 Internacional – oitavas de final
- 2026 – Libertadores: Corinthians 0 x 1 Estudiantes – quartas de final
Momento do Corinthians na temporada
Em 2026, o Corinthians disputou 52 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. O Timão tem 48% de aproveitamento na temporada, com 55 gols marcados, média de 1,1 por partida, e 46 sofridos, média de 0,9.
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Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians soma 31 jogos, com 13 vitórias, oito empates e dez derrotas. O aproveitamento no período é de 51%, com 34 gols marcados, média de 1,1 por jogo, e 27 sofridos, média de 0,9.
Nos últimos seis jogos, o Corinthians não venceu nenhuma vez. O Timão soma um empate e cinco derrotas no período, com apenas 6% de aproveitamento, quatro gols marcados e nove sofridos.
Veja abaixo o calendário
- 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
- 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
- 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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