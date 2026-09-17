Deyverson se pronuncia após gesto em LDU x Palmeiras
Palmeiras encara o Fluminense na semifinal da Libertadores
O Palmeiras se classificou para a semifinal da Libertadores ao vencer a LDU nos pênaltis, na quarta-feira (16). Após grande repercussão pela comemoração de gol contra a ex-equipe, Deyverson se pronunciou sobre o episódio no confronto.
Deyverson, que fez o gol da vitória do Palmeiras na final da Libertadores de 2021, entrou no segundo tempo da partida de quarta-feira. Com o atacante em campo, a LDU reagiu após sair atrás no placar e levou o jogo para a disputa de pênaltis.
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Deyverson se manifesta após repercussão
"Torcedores palmeirenses, quero que saibam que jamais faltei com o respeito ao clube, aos jogadores e muito menos à torcida. Quanto ao gesto que fiz ao cobrar o pênalti: tudo aconteceu porque Carlos Miguel fez um gesto indicando que eu iria bater no meio; então, simplesmente repeti o gesto que ele havia feito. Depois, fui até ele e disse que são coisas que acontecem dentro de campo! Quero deixar isso claro para alguns torcedores que me enviaram mensagens dizendo várias coisas: jamais deixarei de respeitar o clube onde vivi os melhores momentos da minha carreira no futebol! Parabéns pela classificação."
Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras
Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros, mesmo sem Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para chutar e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, pressionou o rival em seu campo e levou poucos minutos para empatar com Segovia.
➡️Leila usa Carlos Miguel e ironiza após classificação do Palmeiras
O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldade para trocar passes. Em muitos momentos, o time tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.
O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.
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