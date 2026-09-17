Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Deyverson se pronuncia após gesto em LDU x Palmeiras

Palmeiras encara o Fluminense na semifinal da Libertadores

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/09/2026 11:52
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Alviverde eliminou a LDU nos pênaltis no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Foto: Abraão Soares/Onzex Press e Imagens/Folhapress)
Alviverde eliminou a LDU nos pênaltis no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Foto: Abraão Soares/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

O Palmeiras se classificou para a semifinal da Libertadores ao vencer a LDU nos pênaltis, na quarta-feira (16). Após grande repercussão pela comemoração de gol contra a ex-equipe, Deyverson se pronunciou sobre o episódio no confronto.

Deyverson, que fez o gol da vitória do Palmeiras na final da Libertadores de 2021, entrou no segundo tempo da partida de quarta-feira. Com o atacante em campo, a LDU reagiu após sair atrás no placar e levou o jogo para a disputa de pênaltis.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Deyverson se manifesta após repercussão

Deyverson quebra silêncio após gesto em LDU x Palmeiras (Foto: Reprodução)
Deyverson quebra silêncio após gesto em LDU x Palmeiras (Foto: Reprodução)

"Torcedores palmeirenses, quero que saibam que jamais faltei com o respeito ao clube, aos jogadores e muito menos à torcida. Quanto ao gesto que fiz ao cobrar o pênalti: tudo aconteceu porque Carlos Miguel fez um gesto indicando que eu iria bater no meio; então, simplesmente repeti o gesto que ele havia feito. Depois, fui até ele e disse que são coisas que acontecem dentro de campo! Quero deixar isso claro para alguns torcedores que me enviaram mensagens dizendo várias coisas: jamais deixarei de respeitar o clube onde vivi os melhores momentos da minha carreira no futebol! Parabéns pela classificação."

Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras

Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros, mesmo sem Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para chutar e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, pressionou o rival em seu campo e levou poucos minutos para empatar com Segovia.

continua após a publicidade

➡️Leila usa Carlos Miguel e ironiza após classificação do Palmeiras

O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldade para trocar passes. Em muitos momentos, o time tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.

O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Corinthians

Jornais europeus detonam Memphis após pênalti perdido

Há 58 minutos
Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Corinthians

Benja ironiza Memphis por eliminação do Corinthians

Há 1 hora
Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos

Sormani elege culpado em eliminação do Santos: 'Um desastre'

Há 1 hora
Fora Memphis pichado nos muros do corinthians (Foto: Reprodução/ /TV Alambrado Alvinegro)

Fora de Campo

Torcida picha muros do Corinthians e pede saída de Memphis após eliminação na Libertadores

Há 2 horas
Memphis Depay durante a partida

Futebol Internacional

Europeus reagem a pênalti perdido por Memphis na Libertadores: 'Fatal'

Há 3 horas
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem

Fora de Campo

PC Oliveira esclarece polêmica em jogo de quarta-feira (16)

Há 3 horas
Mais LANCE!
O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira (16)

Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-Americana

Deyverson em LDU x Palmeiras

Atitude de Deyverson chama atenção em LDU x Palmeiras: 'Número 1'

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Ancelotti vira assunto após eliminação do Corinthians na Libertadores: 'Surtou'

Samuel Lino e Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo, pela Libertadores

Inteligência artificial aponta resultado de Flamengo x Del Valle na Libertadores

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Leila usa Carlos Miguel e ironiza após classificação do Palmeiras

Craque Neto reagiu ao pênalti perdido por Depay no Corinthians

Neto detona Memphis após eliminação do Corinthians; veja a reação

Fernando Diniz com a camisa do Corinthians

Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após eliminação

Palmeiras provoca Corinthians após eliminação

Palmeiras provoca o Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Acesso negado'

Memphis Depay durante a partida

Pênalti perdido por Memphis, do Corinthians, viraliza: 'Inacreditável'

Vitor Roque, do Palmeiras, batendo no peito

Atuação de Vitor Roque em LDU x Palmeiras viraliza: 'Temos que falar'

Árbitro em Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores

Possível pênalti não marcado em Corinthians x Estudiantes gera revolta: 'Vergonha'

Edina Alves Batista

Edina vira alvo de jornalista após Botafogo x Grêmio: 'Na conta dela'

Gabigol correndo com a camisa azul do Santos

Gabigol vira assunto após eliminação do Santos para o Atlético: 'De novo'