Memphis tem mais erros que acertos em pênaltis no Corinthians
Atacante holandês desperdiçou três das cinco cobranças que assumiu pelo Timão
Memphis Depay foi um dos personagens da derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Estudiantes, nesta quarta-feira (16), pelas quartas de final da Libertadores. O atacante teve a oportunidade de cobrar um pênalti no segundo tempo e igualar o placar, mas desperdiçou a cobrança diante do goleiro argentino.
Com o erro, Memphis chegou ao terceiro pênalti perdido pelo Corinthians. Ao todo, o holandês cobrou cinco penalidades desde que chegou ao clube, com duas convertidas e três desperdiçadas, o que representa 40% de aproveitamento.
Um dos pênaltis mais marcantes aconteceu contra o Palmeiras, pelo Paulistão deste ano. Na ocasião, Memphis escorregou durante a cobrança e não conseguiu acertar o gol, desperdiçando uma oportunidade importante na partida.
Outro pênalti perdido pelo atacante aconteceu diante do Mirassol, pelo Brasileirão, fora de casa. Na oportunidade, Memphis tentou uma cavadinha, mas o goleiro Walter não caiu na jogada e conseguiu defender a cobrança.
Memphis em pênaltis na carreira
- 37 convertidos
- 14 perdidos
- 73% de aproveitamento
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Memphis em pênaltis pelo Corinthians
- 2 convertidos
- 3 perdidos
- 40% de aproveitamento
Pênalti desperdiçado contra o Estudiantes
O Corinthians perdia por 1 a 0 quando, nos minutos finais da partida, uma mão de Tomás Palacios dentro da área resultou em pênalti após orientação do VAR.
Na cobrança, Memphis Depay teve a oportunidade de empatar o confronto, mas isolou a finalização e confirmou a eliminação do Corinthians na Libertadores.
Durante a coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do camisa 10 e explicou a escolha de Memphis para a cobrança. O treinador destacou a confiança no atacante para assumir a responsabilidade em um momento decisivo.
— Ele é o batedor. Ele e o Garro. Se tivesse cobrança de pênaltis, eles bateriam o primeiro e o segundo. Ele está acostumado a bater pênalti, assim como o Garro. Qualquer um dos dois poderia bater — explicou o treinador.
— Acho que ele tem muitos serviços prestados ao clube, teve coragem para bater o pênalti. Vamos estar juntos. Todos perderam, não foi só por conta do pênalti. Ele é um jogador experiente. Estamos todos juntos nessa, já falamos sobre isso no vestiário — seguiu.
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