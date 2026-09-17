Memphis tem mais erros que acertos em pênaltis no Corinthians

Memphis Depay foi um dos personagens da derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Estudiantes, nesta quarta-feira (16), pelas quartas de final da Libertadores. O atacante teve a oportunidade de cobrar um pênalti no segundo tempo e igualar o placar, mas desperdiçou a cobrança diante do goleiro argentino.

Com o erro, Memphis chegou ao terceiro pênalti perdido pelo Corinthians. Ao todo, o holandês cobrou cinco penalidades desde que chegou ao clube, com duas convertidas e três desperdiçadas, o que representa 40% de aproveitamento.

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Um dos pênaltis mais marcantes aconteceu contra o Palmeiras, pelo Paulistão deste ano. Na ocasião, Memphis escorregou durante a cobrança e não conseguiu acertar o gol, desperdiçando uma oportunidade importante na partida.

Outro pênalti perdido pelo atacante aconteceu diante do Mirassol, pelo Brasileirão, fora de casa. Na oportunidade, Memphis tentou uma cavadinha, mas o goleiro Walter não caiu na jogada e conseguiu defender a cobrança.

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Memphis em pênaltis na carreira

37 convertidos

14 perdidos

73% de aproveitamento

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Memphis em pênaltis pelo Corinthians

2 convertidos

3 perdidos

40% de aproveitamento

Memphis Depay foi titular na partida e perdeu pênalti na reta final (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Pênalti desperdiçado contra o Estudiantes

O Corinthians perdia por 1 a 0 quando, nos minutos finais da partida, uma mão de Tomás Palacios dentro da área resultou em pênalti após orientação do VAR.

Na cobrança, Memphis Depay teve a oportunidade de empatar o confronto, mas isolou a finalização e confirmou a eliminação do Corinthians na Libertadores.

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Durante a coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do camisa 10 e explicou a escolha de Memphis para a cobrança. O treinador destacou a confiança no atacante para assumir a responsabilidade em um momento decisivo.

— Ele é o batedor. Ele e o Garro. Se tivesse cobrança de pênaltis, eles bateriam o primeiro e o segundo. Ele está acostumado a bater pênalti, assim como o Garro. Qualquer um dos dois poderia bater — explicou o treinador.

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— Acho que ele tem muitos serviços prestados ao clube, teve coragem para bater o pênalti. Vamos estar juntos. Todos perderam, não foi só por conta do pênalti. Ele é um jogador experiente. Estamos todos juntos nessa, já falamos sobre isso no vestiário — seguiu.

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