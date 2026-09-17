Memphis não passa por zona mista e gera multa ao Corinthians

O atacante Memphis Depay não passou pela zona mista da Neo Química Arena após a eliminação do Corinthians para o Estudiantes, na noite desta quarta-feira (16), pelas quartas de final da Libertadores. O Timão perdeu por 1 a 0 e deixou a competição após a derrota no tempo regulamentar e nos pênaltis.

Após a partida, Memphis deixou a Neo Química Arena por uma saída alternativa e não concedeu entrevistas antes de deixar o estádio.

A ausência do jogador no espaço destinado às entrevistas renderá ao Corinthians uma multa de US$ 10 mil. O valor será descontado da premiação que o clube tem direito a receber pela participação na competição continental.

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Isso acontece porque a Conmebol obriga que todos os jogadores passem pelo setor destinado à imprensa. Os atletas não precisam necessariamente conceder entrevista coletiva nem falar com repórteres na zona mista, mas é obrigatório passar pelo local destinado pela entidade. Como isso não aconteceu, a multa será aplicada.

O Corinthians encerrou a disputa da Libertadores com US$ 4,97 milhões (cerca de R$ 25,78 milhões) nos cofres. O valor inclui US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos, US$ 1,02 milhão pelas três vitórias na primeira fase e US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas de final.

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Memphis perdeu pênalti contra o Estudiantes (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Pênalti desperdiçado contra o Estudiantes

O Corinthians perdia por 1 a 0 quando, nos minutos finais da partida, uma mão de Tomás Palacios dentro da área resultou em pênalti após orientação do VAR.

Na cobrança, Memphis Depay teve a oportunidade de empatar o confronto, mas isolou a finalização e confirmou a eliminação do Corinthians na Libertadores.

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Durante a coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do camisa 10 e explicou a escolha de Memphis para a cobrança. O treinador destacou a confiança no atacante para assumir a responsabilidade em um momento decisivo.

— Ele é o batedor. Ele e o Garro. Se tivesse cobrança de pênaltis, eles bateriam o primeiro e o segundo. Ele está acostumado a bater pênalti, assim como o Garro. Qualquer um dos dois poderia bater — explicou o treinador.

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— Acho que ele tem muitos serviços prestados ao clube, teve coragem para bater o pênalti. Vamos estar juntos. Todos perderam, não foi só por conta do pênalti. Ele é um jogador experiente. Estamos todos juntos nessa, já falamos sobre isso no vestiário — seguiu.

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