Os muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, foram pichados na noite de quarta-feira (16), horas após a eliminação do clube na Copa Libertadores. As mensagens tiveram como alvo o atacante Memphis Depay, que desperdiçou um pênalti no último lance da partida contra o Estudiantes, na Neo Química Arena. Duas frases foram registradas nos muros: "Fora, Memphi$" e "Salário de milhões, futebol de centavos".

O protesto aconteceu após um dos momentos mais decisivos do confronto pelas quartas de final da Libertadores. Já nos minutos finais, o árbitro Jesús Noel Valenzuela Sáez foi chamado pelo VAR para analisar um possível toque de mão de Tomás Palacios, do Estudiantes. Depois da revisão, o venezuelano marcou a penalidade a favor do Corinthians.

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Memphis assumiu a responsabilidade pela cobrança, mas não conseguiu converter. O atacante mandou a bola para fora e desperdiçou a oportunidade que poderia levar o duelo a outro cenário. O Estudiantes avançou e encerrou a campanha corintiana na competição continental.

Fora Memphis pichado nos muros do corinthians (Foto: Reprodução/ /TV Alambrado Alvinegro)

Memphis chega ao terceiro pênalti perdido pelo Corinthians

A cobrança contra o Estudiantes foi a terceira penalidade desperdiçada por Memphis desde que chegou ao Corinthians. O holandês marcou duas vezes e errou outras três em cinco cobranças durante o tempo regulamentar, totalizando 40% de aproveitamento. O episódio também ocorre poucas semanas depois da renovação contratual do atacante. Memphis tem vínculo com o Corinthians até junho de 2028.

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Corinthians tenta reagir no Campeonato Brasileiro

Fora da Libertadores, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe terá o Fluminense como próximo adversário, no domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada. O time paulista chega ao compromisso pressionado pela sequência de cinco derrotas consecutivas na competição nacional e busca interromper a série negativa diante da própria torcida.

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