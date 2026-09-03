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Breno Bidon decide ficar no Corinthians após proposta do Besiktas

Meia encerrou as tratativas e deve seguir à disposição de Fernando Diniz

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/09/2026 18:53
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Breno Bidon durante partida do Corinthians na temporada
Breno Bidon durante partida do Corinthians na temporada (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Os responsáveis pela carreira do meio-campista Breno Bidon informaram que as conversas com o Besiktas, da Turquia, foram encerradas. Com isso, a tendência é que o jogador permaneça no Corinthians nesta janela de transferências. 

Segundo Fernando Brito, empresário de Breno Bidon e sócio da Dodici Sports, as conversas foram encerradas por falta de segurança em relação ao projeto. O agente destacou a relação positiva com o Corinthians desde a chegada do jogador ao Sub-14 e afirmou que o clube estava disposto a avaliar uma possível saída, mesmo por um valor abaixo do esperado. 

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— Decidi encerrar as conversas por não sentir segurança no projeto. Temos feito um trabalho muito bonito e responsável com o Breno, com ajuda do Corinthians, que tem sido impecável desde o início, quando ele chegou no sub-14. O clube estava disposto a avaliar alguma situação, ainda que abaixo do valor que eles imaginavam, para pensar no futuro do jogador, caso ele decidisse sair — comentou.

— Não seria justo da nossa parte agir diferente com o Corinthians. Não acho saudável estender esse assunto; domingo ele tem jogo e temos objetivos para frente muito claros: convocação para a seleção brasileira e a conquista da Libertadores — seguiu.

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O clube turco avaliou uma oferta entre 18 e 20 milhões de euros (R$ 106,5 milhões a R$ 118,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador. O Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos de Breno Bidon.

Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians no ano passado, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória de R$ 370 milhões para negociações com equipes do mercado nacional, enquanto para clubes do exterior o valor é de 100 milhões de euros.

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Memphis e Breno Bidon durante o jogo
Breno Bidon ao lado Memphis (Foto: Agência Corinthians)

Breno Bidon obteve a nacionalidade italiana recentemente. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.

Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros por elenco, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

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Breno Bidon pelo Corinthians

Breno Bidon participou da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 pelo Timão. Após o título da principal competição de base do país, o meio-campista ganhou espaço e foi promovido ao elenco profissional pelo técnico português António Oliveira.

No ano seguinte, Breno Bidon foi um dos destaques da equipe comandada por Ramón Díaz e, em seguida, pelo técnico Dorival Júnior, inclusive brilhando na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, quando participou da jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

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Números do camisa 7 pelo profissional

  1. 141 jogos (113 titular)
  2. 6 gols
  3. 4 assistências
  4. 0.6 passes decisivos por jogo
  5. 86% de acerto no passe
  6. 62% de acerto no passe longo
  7. 1.4 desarmes por jogo
  8. 0.5 interceptações por jogo
  9. 3.3 bolas recuperadas por jogo
  10. 49% de eficiência nos duelos
  11. 1.4 faltas por jogo
  12. 0.2 cartões amarelos por jogo
  13. Nota Sofascore 6.86

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