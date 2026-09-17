Europeus reagem a pênalti perdido por Memphis na Libertadores: 'Fatal'

O pênalti desperdiçado por Memphis Depay nos minutos finais do confronto contra o Estudiantes, que culminou na eliminação do Corinthians nas quartas de final da Libertadores, gerou ampla repercussão na imprensa esportiva europeia. A cobrança isolada pelo camisa 10, que teria levado a decisão para a prorrogação na Neo Química Arena, virou manchete nos principais jornais da Espanha e da Holanda.

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Memphis Depay virou destaque negativo na imprensa estrangeira (Foto: Nelson Almeida/ AFP)

Na Espanha, a cobertura adotou tom crítico. O diário As apontou que o holandês foi o "protagonista negativo" do torneio continental e relatou a forte reação dos mais de 47 mil torcedores presentes em Itaquera, ressaltando os protestos das arquibancadas enquanto o atleta se dirigia abalado ao túnel dos vestiários. Por sua vez, o jornal Sport afirmou que o jogador "tocou o fundo do poço", destacando a cobrança que passou muito acima do gol defendido por Fernando Muslera.

Diario As repercute pênalti perdido por Memphis Depay pelo Corinthians na Libertadores (Foto: Reprodução)

Na Holanda, o diário De Telegraaf tratou o lance como um "erro fatal" do maior artilheiro da história de sua seleção. A publicação ironizou o fato de Memphis não ter alcançado o papel de herói que esperava nos acréscimos e deu destaque à forte reação do ex-jogador e apresentador Neto, qualificado pelo jornal como "ícone corintiano", que definiu a cobrança como o pior pênalti da história do clube.

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De Telegraaf repercute pênalti perdido por Memphis Depay pelo Corinthians na Libertadores (Foto: Reprodução)

Pênalti de Memphis repercute na Argentina

Na Argentina, casa do classificado Estudiantes, os principais portais esportivos colocaram Memphis como o grande vilão do confronto. O La Nación enfatizou que o astro europeu virou a figura negativa em um final de jogo com contornos dramáticos, enquanto o Clarín retratou a finalização como o último suspiro alvinegro no torneio. Já o diário Olé ironizou a tentativa frustrada do holandês, pontuando que o Corinthians pouco produziu em campo e que o chute descalibrado serviu para consolidar a vitória e a festa da equipe argentina em solo brasileiro.

Nos bastidores do Timão, a eliminação abriu clima de forte pressão. Enquanto o técnico Fernando Diniz defendeu o atacante em coletiva — afirmando que o vestiário prestou apoio e que o atleta vivia momento de abatimento —, Memphis evitou contato com os jornalistas ao deixar o estádio sem conceder entrevistas, o que deve gerar penalizações administrativas ao clube por descumprimento do protocolo de imprensa da competição.

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