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Após quase sair, Gui Negão ganha fôlego no Corinthians

Atacante balançou as redes na derrota por 2 a 1 para o Flamengo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/09/2026 07:00
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Gui Negão comemora gol pelo Corinthians
Gui Negão voltou a marcar pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O atacante Gui Negão voltou a marcar pelo Corinthians após mais de sete meses. O camisa 56 do Timão balançou as redes na derrota diante do Flamengo por 2 a 1, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O último gol de Gui Negão havia sido no dia 5 de fevereiro, na vitória do Corinthians contra o Capivariano, pelo Paulistão, por 3 a 0. Desde então, foram 12 partidas sem marcar, além de jogos em que o atacante não saiu do banco de reservas.

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Nesse período, Gui Negão chegou a negociar uma saída do Corinthians. O clube recusou uma proposta do Le Mans, da França, pelo empréstimo do atacante. A oferta previa o pagamento de 200 mil euros, cerca de R$ 1,2 milhão, pelo vínculo até 31 de maio de 2027.

— Estava sentindo que eu não teria muito espaço, mas, graças a Deus, não deu certo (a transferência), porque hoje estou tendo espaço e minutagem. Depois que a janela se fechou, o professor deixou claro que eu ia jogar, depositou confiança em mim. O tema confiança para o jogador é importante. Por isso que resultou no gol — disse Gui Negão após o confronto diante do Flamengo.

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Além do clube francês, o Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pela contratação do atacante Gui Negão. A oferta previa um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo, mas não agradou à diretoria alvinegra.

No início de julho, o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, enviou um representante de scout à Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Corinthians e Internacional, pela Copa do Brasil. O atacante Gui Negão era um dos jogadores observados pelo clube norte-americano durante a partida.

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— Acredito que a base familiar me ajudou muito, o pessoal do clube, todos os jogadores, a comissão. Se eu falar um aqui vai ser muito mal com os outros, mas todos me ajudaram para voltar à melhor forma. Hoje não foi um jogo muito bom tecnicamente meu, mas pude ajudar em outras coisas e fui premiado com o gol — completou.

Corinthians comemora gol contra o Flamengo
Corinthians foi derrotado para o Flamengo por 2 a 1(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Gui Negão pelo Corinthians

Gui Negão renovou contrato com o Corinthians em agosto do ano passado, durante a gestão de Fabinho Soldado como diretor de futebol do clube. O novo vínculo do atacante, revelado pelas categorias de base do Timão, é válido até 30 de junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para negociações com clubes do exterior.

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Pelo Corinthians, Gui Negão soma 42 jogos, sendo 23 como titular, com sete gols e duas assistências. O atacante precisa de 218 minutos, em média, para participar de um gol. São 0,8 finalização por partida, com 0,3 no gol, além de 0,3 passes decisivos. O jogador tem 70% de conversão em grandes chances, quatro grandes chances criadas, 4,7 finalizações para marcar e 34% de eficiência nos duelos. Também sofre 0,8 falta por jogo e tem nota média de 6,62 no Sofascore.

Em 2026, Gui Negão disputou 18 partidas, sendo nove como titular, e marcou dois gols. A média é de 408 minutos para participar de um gol, com 0,8 finalização por jogo e 0,2 no gol. O atacante registra 0,4 passes decisivos por partida, 67% de conversão em grandes chances, duas grandes chances criadas, 7,5 finalizações para marcar e 43% de eficiência nos duelos. Além disso, sofre 0,6 falta por jogo e tem nota média de 6,53 no Sofascore.

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