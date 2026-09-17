O Corinthians negocia a renovação de contrato com o meia André Carrillo, de 35 anos, que tem vínculo até o final da temporada com o clube. A confirmação foi feita pelo executivo de futebol Marcelo Paz, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (17), no CT Joaquim Grava.

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André Carrillo vem alternando entre os titulares e reservas da equipe comandada por Fernando Diniz, deixando de ter o status de titular absoluto. O atleta, no entanto, tem prestígio interno e do comandante do Timão.

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— Tivemos conversa inicial com representantes do Carrillo. Mas no final do ano vamos ter mais direcionamentos. Isso passa por performance esportiva e liberação de transfer ban para tomar essas decisões", completou o dirigente — disse Marcelo Paz.

Carrillo foi titular diante do Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Divulgação/Corinthians)

Zkaria Labyad deve ter o contrato renovado

Outro nome que tem a situação encaminhada é Labyad. O meio-campista sofreu uma torção no joelho esquerdo durante uma partida e realizou exames de imagem, que constataram uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA).

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Zakaria Labyad chegou ao Corinthians sob desconfiança, principalmente após o técnico Dorival Júnior, então treinador do clube, afirmar que não havia pedido a contratação do jogador. Apesar de ter apenas um jogo como titular, o marroquino conseguiu se destacar nas partidas em que entrou ao longo do jogo.

Foram dele os gols da vitória diante do Atlético-MG e do empate contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores. Nas últimas partidas, ganhou espaço com o técnico Fernando Diniz e passou a ser uma espécie de "12º" jogador do elenco.

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— O Zakaria naturalmente vai ter seu contrato renovado em razão da lesão, está tramitando — seguiu o treinador.

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