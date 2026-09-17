Neto detona Memphis após eliminação do Corinthians; veja a reação

O Corinthians foi eliminado da Libertadores nesta quarta-feira (16), após perder por 1 a 0 para o Estudiantes, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final. Após a partida, o ex-jogador e ídolo do Timão Neto criticou duramente Memphis Depay, que desperdiçou um pênalti nos minutos finais e teve participação decisiva na eliminação da equipe paulista.

Durante seu comentário, Neto afirmou que Memphis tem uma postura de quem se considera acima do clube e criticou torcedores que, segundo ele, defendem excessivamente o atacante.

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— Eu sou um dos maiores ídolos do Corinthians e não gosto de ficar crucificando jogador, mas o Memphis acha que é maior que o Corinthians, acha que é o cara. E vocês, torcedores memphizetes, projetam ele agora. Eu protejo o Corinthians — disse Neto.

Na sequência, o ex-jogador também questionou o comportamento de Memphis e destacou os valores envolvidos no contrato do atacante com o Corinthians.

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— O cara que ganha o dinheiro que ele ganha, a irresponsabilidade dele na Copa do Mundo e depois da Copa. Ele fez com que o Corinthians não fosse para os pênaltis. Ele é o único culpado? Não. Mas que vocês puxem o saco dele agora — completou.

Memphis Depay foi titular na partida (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Veja a reação:

Memphis perde pênalti e Corinthians é eliminado

O Corinthians teve a oportunidade de levar a decisão para os pênaltis nos minutos finais. Após revisão do VAR, o árbitro marcou uma penalidade por toque de mão de Tomás Palacios dentro da área.

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Memphis Depay assumiu a cobrança, mas isolou a bola e desperdiçou a chance de empatar a partida. Pouco antes, Alexis Castro havia marcado o gol do Estudiantes, que garantiu a classificação do time argentino para a semifinal da Libertadores.

Com a eliminação, o Corinthians encerra sua participação no torneio continental nas quartas de final. O Estudiantes, por sua vez, aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Independiente del Valle para conhecer seu adversário na próxima fase.

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O Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Equador, e decide a vaga nesta quinta-feira (17), no Maracanã.

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