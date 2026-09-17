Diniz vive primeira turbulência no Corinthians em meio à crise financeira
Treinador convive com sequência negativa, desfalques e dificuldades para reforçar o elenco
O técnico Fernando Diniz enfrenta sua maior turbulência desde que foi contratado para assumir o Corinthians. Após uma sequência de jogos sem vencer e a eliminação na Libertadores para o Estudiantes, o treinador vive momento delicado em meio à crise financeira e à falta de reforços.
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Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians disputou 31 jogos, com 13 vitórias, oito empates e dez derrotas. O período registra 51% de aproveitamento, com 34 gols marcados, média de 1,1 por partida, e 27 sofridos, equivalente a 0,9 por jogo.
— Eu tenho uma responsabilidade grande. Não conseguimos encontrar soluções. Nosso primeiro jogo após a parada foi contra o Remo. Jogamos de uma forma muito fluida, da forma como eu gosto. Depois, tivemos as lesões do Yuri e do André. Eu sou o técnico do time e tenho que encontrar soluções para que o time consiga vencer os jogos, principalmente dentro de casa — disse Fernando Diniz após a eliminação para o Estudiantes.
A equipe não venceu nenhuma partida no período, com um empate e cinco derrotas, o que representa apenas 6% de aproveitamento. Nesse intervalo, o Timão marcou quatro gols e sofreu nove.
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A sequência começou com derrotas para Coritiba, Santos e Chapecoense, seguida pelo empate com o Estudiantes no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Depois, o Corinthians perdeu para o Flamengo e voltou a ser derrotado pelo Estudiantes.
— Acho que ele fez uma partida boa na Argentina, contra o Flamengo também. Hoje estava um jogo difícil para todos, o Estudiantes tem mérito nisso. Individualmente, não teve nenhum grande destaque. Não conseguimos fazer o nosso jogo fluir ofensivamente — seguiu.
O que explica o momento ruim?
O momento de turbulência do Corinthians também passa pelas dificuldades para realizar contratações e pela sequência de jogadores lesionados. O clube enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O Timão quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil, cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual, relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.
Com os bloqueios, a equipe de Fernando Diniz não conseguiu realizar contratações para reforçar o elenco. Ao mesmo tempo, o treinador viu jogadores importantes ficarem fora de partidas decisivas por conta de lesões, entre elas a eliminação para o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.
Yuri Alberto se recupera de uma ruptura parcial de fibrose no músculo posterior da coxa direita. André Ramalho está em recuperação de labirintite, enquanto Zakaria Labyad e Kayke seguem em tratamento após cirurgias no joelho esquerdo. O volante André também sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e deve ficar fora por cerca de um mês.
Sem reforços e com o departamento médico cheio, o Corinthians viu o rendimento da equipe cair nas últimas partidas. Diante desse cenário, Fernando Diniz tem encontrado dificuldades para encontrar alternativas dentro do próprio elenco e manter o time competitivo em meio à sequência de resultados negativos.
— Eu tenho uma responsabilidade grande. Não conseguimos encontrar soluções. Nosso primeiro jogo após a parada foi contra o Remo. Jogamos de uma forma muito fluida, da forma como eu gosto. Depois, tivemos as lesões do Yuri e do André. Eu sou o técnico do time e tenho que encontrar soluções para que o time consiga vencer os jogos, principalmente dentro de casa — disse Fernando Diniz.
— Se a gente não tivesse o transfer ban, teríamos contratado duas ou três peças. Isso era consenso na minha chegada. Mas, infelizmente, não aconteceu. Depois, perdemos Zakaria, André e Yuri Alberto e ficamos mais limitados. Eram dois jogadores titulares e um que vinha em crescimento — seguiu o treinador.
Corinthians em crise no Brasileirão
Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Corinthians agora volta 100% de suas atenções ao Campeonato Brasileiro, competição em que vem de cinco derrotas consecutivas.
A sequência negativa fez a equipe cair na tabela e ficar a quatro pontos da zona de rebaixamento. Ao todo, o Corinthians soma 32 pontos, com oito vitórias, oito empates e 11 derrotas, além de 28 gols marcados e 29 sofridos.
— É sempre difícil. Temos que saber enfrentar, saber sofrer. É uma tristeza geral, mas temos que saber nos levantar, porque o Campeonato Brasileiro continua. Estamos em uma sequência muito ruim. Temos que saber nos levantar e terminar a temporada de uma maneira digna — completou Diniz.
Calendário do Corinthians
- 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
- 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
- 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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