O técnico Fernando Diniz enfrenta sua maior turbulência desde que foi contratado para assumir o Corinthians. Após uma sequência de jogos sem vencer e a eliminação na Libertadores para o Estudiantes, o treinador vive momento delicado em meio à crise financeira e à falta de reforços.

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Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians disputou 31 jogos, com 13 vitórias, oito empates e dez derrotas. O período registra 51% de aproveitamento, com 34 gols marcados, média de 1,1 por partida, e 27 sofridos, equivalente a 0,9 por jogo.

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— Eu tenho uma responsabilidade grande. Não conseguimos encontrar soluções. Nosso primeiro jogo após a parada foi contra o Remo. Jogamos de uma forma muito fluida, da forma como eu gosto. Depois, tivemos as lesões do Yuri e do André. Eu sou o técnico do time e tenho que encontrar soluções para que o time consiga vencer os jogos, principalmente dentro de casa — disse Fernando Diniz após a eliminação para o Estudiantes.

A equipe não venceu nenhuma partida no período, com um empate e cinco derrotas, o que representa apenas 6% de aproveitamento. Nesse intervalo, o Timão marcou quatro gols e sofreu nove.

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A sequência começou com derrotas para Coritiba, Santos e Chapecoense, seguida pelo empate com o Estudiantes no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Depois, o Corinthians perdeu para o Flamengo e voltou a ser derrotado pelo Estudiantes.

— Acho que ele fez uma partida boa na Argentina, contra o Flamengo também. Hoje estava um jogo difícil para todos, o Estudiantes tem mérito nisso. Individualmente, não teve nenhum grande destaque. Não conseguimos fazer o nosso jogo fluir ofensivamente — seguiu.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians, na derrota para a Chapecoense (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O que explica o momento ruim?

O momento de turbulência do Corinthians também passa pelas dificuldades para realizar contratações e pela sequência de jogadores lesionados. O clube enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O Timão quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil, cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual, relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

Com os bloqueios, a equipe de Fernando Diniz não conseguiu realizar contratações para reforçar o elenco. Ao mesmo tempo, o treinador viu jogadores importantes ficarem fora de partidas decisivas por conta de lesões, entre elas a eliminação para o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.

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Yuri Alberto se recupera de uma ruptura parcial de fibrose no músculo posterior da coxa direita. André Ramalho está em recuperação de labirintite, enquanto Zakaria Labyad e Kayke seguem em tratamento após cirurgias no joelho esquerdo. O volante André também sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e deve ficar fora por cerca de um mês.

Sem reforços e com o departamento médico cheio, o Corinthians viu o rendimento da equipe cair nas últimas partidas. Diante desse cenário, Fernando Diniz tem encontrado dificuldades para encontrar alternativas dentro do próprio elenco e manter o time competitivo em meio à sequência de resultados negativos.

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— Eu tenho uma responsabilidade grande. Não conseguimos encontrar soluções. Nosso primeiro jogo após a parada foi contra o Remo. Jogamos de uma forma muito fluida, da forma como eu gosto. Depois, tivemos as lesões do Yuri e do André. Eu sou o técnico do time e tenho que encontrar soluções para que o time consiga vencer os jogos, principalmente dentro de casa — disse Fernando Diniz.

— Se a gente não tivesse o transfer ban, teríamos contratado duas ou três peças. Isso era consenso na minha chegada. Mas, infelizmente, não aconteceu. Depois, perdemos Zakaria, André e Yuri Alberto e ficamos mais limitados. Eram dois jogadores titulares e um que vinha em crescimento — seguiu o treinador.

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Corinthians é eliminado pelo Estudiantes nas quartas de final da Libertadores (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Corinthians em crise no Brasileirão

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Corinthians agora volta 100% de suas atenções ao Campeonato Brasileiro, competição em que vem de cinco derrotas consecutivas.

A sequência negativa fez a equipe cair na tabela e ficar a quatro pontos da zona de rebaixamento. Ao todo, o Corinthians soma 32 pontos, com oito vitórias, oito empates e 11 derrotas, além de 28 gols marcados e 29 sofridos.

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— É sempre difícil. Temos que saber enfrentar, saber sofrer. É uma tristeza geral, mas temos que saber nos levantar, porque o Campeonato Brasileiro continua. Estamos em uma sequência muito ruim. Temos que saber nos levantar e terminar a temporada de uma maneira digna — completou Diniz.

Calendário do Corinthians

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