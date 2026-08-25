Corinthians negocia venda de André para clube da Inglaterra Volante está na mira do Nottingham Forest, que busca avançar nas tratativas por uma transferência

O Corinthians negocia a venda do volante André ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Os clubes discutem ajustes na proposta em busca de um acordo final, que pode render uma importante quantia aos cofres do clube paulista.

Segundo informações do Daily Mail, jornal da Inglaterra, a intenção do clube é oferecer 13,6 milhões de libras, valor equivalente a cerca de R$ 95 milhões na cotação atual.

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Valorizado pelas boas atuações na temporada passada, o jogador chegou a ter uma negociação encaminhada com o Milan, da Itália, mas viu o cenário mudar após permanecer no clube.

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Antes da pausa para a Copa do Mundo, André perdeu espaço na equipe comandada por Fernando Diniz. O volante foi expulso em duas partidas, caiu de rendimento e passou a iniciar alguns jogos no banco de reservas.

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Um exemplo foi a derrota para o Platense, pela Libertadores, na Neo Química Arena. Na ocasião, André sequer saiu do banco durante toda a partida, por opção de Fernando Diniz.

Erros em campo e "abraço" de Diniz

Além do rendimento abaixo do esperado, André passou por momentos de indisciplina no Corinthians. Diante do Palmeiras, o volante foi expulso após fazer um gesto obsceno no clássico disputado na Neo Química Arena.

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O Corinthians puniu André com uma multa de 10% do salário pelo episódio. Cabe ressaltar que o volante também foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador foi enquadrado no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

— Quando eu vi a imagem, sinceramente, eu não achei que ele fez aquele gesto. Eu perguntei para ele, e ele falou: "Eu não fiz para ninguém". É um garoto, é da índole dele. A carreira dele vai mostrar que ele não é um jogador que tem esse tipo de comportamento. Ele falou que bateu a bola ou o braço do jogador perto da região genital. Ele colocou a mão, mas não para provocar ninguém — explicou o treinador.

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— Eu confio muito no que ele falou e foi a impressão que eu tive vendo a imagem. Ele não faz um gesto acintoso para ninguém. E não é do comportamento dele. É um menino que vale ouro, mal abre a boca no CT, discreto e que tem um futuro brilhante pela frente — completou.

Em outro momento, André voltou a ser expulso. O volante recebeu cartão vermelho direto aos 44 minutos do primeiro tempo da partida contra o Vasco da Gama, após dar uma entrada dura por trás em Thiago Mendes.

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— A expulsão hoje foi desnecessária. Hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Ele é um garoto que tem um futuro brilhante. É um moleque muito dócil no trato no dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente — disse Fernando Diniz após o jogo.

Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

De volta ao protagonismo

Formado nas categorias de base do clube, o jogador marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo.

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A boa atuação devolveu o prestígio de André junto à torcida e também reacendeu o interesse do futebol europeu. A Juventus, da Itália, voltou a buscar informações sobre a situação do volante do Corinthians. Os clubes retomaram as conversas nos últimos dias, após as negociações iniciadas em fevereiro.

Na ocasião, a Juventus disputava a contratação do jogador com o Milan. O clube rossonero avançou nas tratativas e ficou próximo de fechar a contratação do volante, mas o negócio acabou não sendo concretizado após o Timão desistir.

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Aquela altura, o presidente Osmar Stabile não estava convencido de que a saída de André para o Milan seria o melhor caminho para o clube. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou.

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