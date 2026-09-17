Felipe Melo compara Memphis com Gabigol após eliminações: 'Frouxo'

Felipe Melo comparou as posturas de Memphis Depay e Gabigol após as eliminações de Corinthians e Santos, respectivamente, nas quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Durante comentário sobre a queda do Timão, o ex-jogador afirmou que não considera o holandês frouxo por ter assumido a cobrança, mas criticou o atacante por não ter atendido a imprensa após o jogo.

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Memphis teve a chance de levar o Corinthians para a disputa de pênaltis contra o Estudiantes, na Neo Química Arena, mas isolou a cobrança no último lance da partida. O time argentino venceu por 1 a 0 e avançou à semifinal da Libertadores.

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Após o jogo, Memphis não concedeu entrevista aos jornalistas. Para Felipe Melo, a atitude do atacante foi o principal ponto de crítica.

— Eu respeito a opinião de cada um falar que o Memphis foi um frouxo de jogar a bola para o alto. Eu discordo, porque frouxo seria se ele não tivesse tido a personalidade ou o caráter de pegar a bola e bater o pênalti. Para mim, foi frouxo depois em não encarar os jornalistas, as câmeras — afirmou, Felipe.

Na sequência, o ex-jogador citou Gabigol, que também desperdiçou uma cobrança na eliminação do Santos diante do Atlético-MG. O atacante marcou um dos gols do Peixe no tempo regulamentar, mas perdeu um dos pênaltis na disputa que terminou com a classificação do Galo.

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Gabigol jogador do Santos lamenta ao perder penalti na partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

— Perdeu o pênalti, encara. Fui lá, bati, perdi. Foi o que o Gabigol fez quando acabou perdendo o pênalti decisivo, foi lá e encarou todos os jornalistas — completou.

Felipe Melo também destacou o peso de Memphis dentro do elenco corintiano e afirmou que a ausência do jogador diante da imprensa chamou sua atenção.

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— Realmente, ele não ter, como o cara que mais ganha em termos de salário, o cara que, midiaticamente, de repente, é o maior do Corinthians, e pipocar para a imprensa logo após — finalizou.

Eliminações

O Corinthians foi derrotado pelo Estudiantes por 1 a 0 e acabou eliminado da Libertadores após perder o confronto das quartas de final. Memphis teve a oportunidade de empatar o jogo no último lance, mas mandou a cobrança por cima do gol.

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Já o Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas o resultado não foi suficiente para reverter a desvantagem do confronto. Na disputa por pênaltis, o Galo levou a melhor e avançou na Sul-Americana.

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Após a partida, Gabigol concedeu entrevista na zona mista e lamentou a eliminação do Santos.

— Hoje é sofrer. Eu, particularmente, acreditava muito que seríamos campeões, ainda mais com os jogadores que chegaram. Agora é continuar nossa arrancada para conseguir uma pré-Libertadores, quem sabe... A gente vem em uma sequência muito boa, mas é muito dolorido.

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