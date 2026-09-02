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Empresário de André critica diretoria do Corinthians: 'Não pode iludir'

Agente questiona condução das tratativas e cita propostas recebidas

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
02/09/2026 13:56
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Diogo Silva, empresário de André, ao lado do volante do Corinthians
Diogo Silva, empresário de André, ao lado do volante do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

O empresário Diogo Silva, da Web Soccer, fez duras críticas à diretoria do Corinthians após as recentes tentativas de negociação envolvendo o volante André. O jogador, que é agenciado pelo empresário, recebeu propostas de clubes europeus, mas permaneceu no elenco alvinegro.

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As declarações de Diogo Silva estão relacionadas às ofertas recebidas pelo Corinthians pelo jogador. Uma delas foi apresentada pelo Milan, da Itália, no valor de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do volante.

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— Houve um erro de avaliação na proposta do Milan e vai acontecer mais vezes enquanto não houver pessoas capazes de entender como funciona o mercado europeu. O Corinthians não pode recusar um negócio de 17 milhões de euros e depois não ter ofertas nem parecidas com essa — explicou Diogo Silva em entrevista ao Ge.

O acordo ainda previa que o Corinthians mantivesse 20% dos direitos econômicos de André para uma futura venda. No entanto, após pressão interna, o presidente Osmar Stabile desistiu de concluir a negociação com o clube italiano.

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— Acho que falta uma expertise de entender como funciona o mercado europeu. As pessoas não sabem quanto vale realmente o jogador — seguiu.

Além do Milan, o Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Olympiacos, da Grécia, também demonstraram interesse na contratação de André. As propostas, porém, foram inferiores à apresentada pelo clube italiano: 12 milhões de euros pelo time inglês e 10 milhões de euros pelo grego.

— Se é o momento de vender o jogador, que faça. Eles não tomaram cuidado com as outras instituições e expuseram o Corinthians. Uma coisa é não querer vender o jogador. Mas, quando você abre negociação, tem que respeitar a instituição do outro lado — apontou.

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— No mundo corporativo, em 2026, não existe mais o papo de pôquer, o blefe. O preço do jogador é o mercado que determina. A gente não pode se iludir fazendo comparações com outras instituições, senão o jogador nunca vai sair e o clube também não conseguirá rentabilizar e resolver seus problemas — concluiu.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

André caiu de rendimento no Corinthians

Antes da pausa para a Copa do MundoAndré perdeu espaço na equipe comandada por Fernando Diniz. O volante foi expulso em duas partidas, caiu de rendimento e passou a iniciar alguns jogos no banco de reservas.

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Um exemplo foi a derrota para o Platense, pela Libertadores, na Neo Química Arena. Na ocasião, André sequer saiu do banco durante toda a partida, por opção de Fernando Diniz.

Além do rendimento abaixo do esperado, André passou por momentos de indisciplina no Corinthians. Diante do Palmeiras, o volante foi expulso após fazer um gesto obsceno no clássico disputado na Neo Química Arena.

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Corinthians puniu André com uma multa de 10% do salário pelo episódio. Cabe ressaltar que o volante também foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador foi enquadrado no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

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