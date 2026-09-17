Fernando Diniz segue no comando técnico do Corinthians. A decisão foi anunciada pelo executivo de futebol Marcelo Paz na tarde desta quinta-feira (17), em coletiva de imprensa realizada no Parque São Jorge.

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A permanência do treinador aconteceu logo após a eliminação na Libertadores, com a derrota para o Estudiantes por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, pelas quartas de final da competição.

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Segundo o executivo de futebol Marcelo Paz, o Corinthians mantém a confiança no trabalho de Fernando Diniz, apesar do momento ruim vivido pela equipe. O dirigente relembrou que o treinador assumiu o time na 16ª colocação do Brasileirão, recuperou a autoestima do elenco e conduziu a equipe a uma campanha considerada decente na Libertadores.

Paz ainda afirmou que o presidente esteve no clube nesta quinta-feira (17), conversou com ele e com os jogadores e deu total confiança ao treinador. Para o executivo, a expectativa é de que o Corinthians volte a brigar pelas primeiras posições.

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— Para falar do Diniz, temos que contar a história dele no clube. Estávamos em 16º (no Brasileiro), ele recuperou a autoestima, fez uma Libertadores decente. Momento é ruim. Hoje, o presidente esteve aqui, conversou comigo, jogadores e deu total confiança ao Diniz. Não há dúvida sobre o trabalho dele e que vamos brigar em cima, como brigamos. Momento é de dar as mãos — disse Marcelo Paz.

Além da eliminação, o Corinthians vive uma fase difícil na temporada. Nos últimos seis jogos, o Timão não venceu nenhuma vez. A equipe soma um empate e cinco derrotas no período, com apenas 6% de aproveitamento, quatro gols marcados e nove sofridos.

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Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians soma 31 jogos, com 13 vitórias, oito empates e dez derrotas. O aproveitamento no período é de 51%, com 34 gols marcados, média de 1,1 por jogo, e 27 sofridos, média de 0,9.

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Marcelo Paz e Fernando Diniz durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

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