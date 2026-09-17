Campeão mundial pelo Corinthians disputa torneio de tênis
Ex-zagueiro participa do ITF MT700 São Paulo, no Esporte Clube Pinheiros
O ex-zagueiro Paulo André, campeão mundial pelo Corinthians em 2012, trocou os gramados pelas quadras de tênis e disputa nesta semana o ITF MT700 São Paulo, no Esporte Clube Pinheiros. O torneio internacional é promovido pela Federação Paulista de Tênis (FPT) e faz parte do calendário do World Tennis Masters Tour. A competição começou nesta semana e termina no próximo domingo (20).
Paulo André participa da categoria 40+ e já avançou à terceira rodada do torneio. Na estreia, o ex-jogador venceu Leandro de Araújo por 2 sets a 0, com parciais de 4/2 e 4/0. Na próxima rodada, ele enfrenta Alexandre Reitzfeld.
Mais de 370 atletas de diferentes nacionalidades participam do MT700 São Paulo, entre as chaves de simples e duplas. O torneio reúne jogadores a partir dos 30 anos, divididos em diferentes categorias de idade.
Paulo André vem construindo sua trajetória no circuito Masters desde 2024. No ano seguinte, conquistou seu primeiro título internacional na modalidade, no MT200 de Blumenau. O ex-zagueiro também disputou etapas do circuito em Santos e no Rio de Janeiro.
O MT700 está entre as principais categorias do calendário internacional de tênis Masters. A sigla indica o nível do torneio e a pontuação distribuída para o ranking mundial da categoria. As competições contam com disputas masculinas e femininas, em simples e duplas, divididas por faixas etárias que vão dos 30+ aos 80+.
— O Masters tem uma característica muito interessante porque mantém o atleta competitivo e conectado ao tênis em diferentes momentos da vida. São centenas de jogadores em quadra, disputas em diferentes faixas etárias e a presença de muitos atletas já consolidados em suas carreiras, então é uma competição que movimenta o calendário paulista e também coloca São Paulo em contato com o circuito internacional — afirma Danilo Gaino, presidente da Federação Paulista de Tênis.
A edição de 2026 do MT700 São Paulo está sendo realizada nas quadras de saibro do Clube Pinheiros.
Carreira de Paulo André
Paulo André iniciou a carreira profissional no Guarani, antes de passar pelo Athletico-PR e se transferir para o futebol francês, onde defendeu o Le Mans. Em 2009, o zagueiro retornou ao Brasil para defender o Corinthians e viveu um dos principais períodos de sua trajetória no futebol.
Pelo Corinthians, Paulo André conquistou o Campeonato Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana em 2013. Depois da passagem pelo clube, o ex-zagueiro atuou por Shanghai Shenhua, Cruzeiro e Athletico-PR.
No clube paranaense, Paulo André voltou a conquistar títulos importantes, como o Campeonato Paranaense, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, todos entre 2016 e 2019. Ele encerrou a carreira no futebol após a passagem pelo Athletico-PR e, desde 2024, vem construindo uma nova trajetória no tênis, no circuito Masters.
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