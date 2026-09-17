Ancelotti vira assunto após eliminação do Corinthians na Libertadores: 'Surtou'
Quatro jogadores do clube foram convocados
Após a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores na noite da última quarta-feira (16), Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, virou assunto nas redes sociais. O italiano convocou 26 jogadores para os confrontos contra Austrália e Índia na Data Fifa de setembro, e o clube paulista foi o que teve o maior número de atletas selecionados.
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Os comandados de Fernando Diniz deram adeus à competição continental após empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, e serem derrotados por 1 a 0 em São Paulo. No último minuto da partida de volta, Memphis Depay desperdiçou a chance do empate ao isolar uma cobrança de pênalti.
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Veja alguns comentários:
Confira a convocação de Carlo Ancelotti
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
- Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).
Como foi o jogo entre Corinthians e Estudiantes?
Pouca emoção na primeira etapa
Corinthians e Estudiantes fizeram um primeiro tempo morno, com muita disputa no meio-campo, mas poucas chances reais de gol. Pelo lado do clube paulista, Memphis, Kaio César e, principalmente, Carrillo tiveram as principais oportunidades. Já pelo time argentino, Tobias Burgos arriscou uma bomba que passou por pouco e quase abriu o placar.
Memphis perde pênalto e Corinthians é eliminado
A segunda etapa teve o Estudiantes com mais posse de bola e atuando no campo de ataque, mas com poucas chances claras de gol. Já o Timão tentou responder e assustou em finalização de Matheus Bidu, obrigando Muslera a fazer grande defesa. Na reta final da segunda etapa, Alexis Castro aproveitou cruzamento de Palacios e acertou um belo chute, abrindo o placar. Quando a partida caminhava para o final, uma mão na área do Tomas Palacios colocou a mão na bola dentro da área e causou um pênalti após orientação do VAR. Na bola, Memphis Depay teve a chance de empatar o placar, mas isolou o chute e confirmou a eliminação do Corinthians.
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