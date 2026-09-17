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Palmeiras alfineta Corinthians com música de Memphis após eliminação rival na Libertadores: 'É fogo'

Alviverde garantiu vaga na semifinal na mesma noite em que rival caiu na Neo Química Arena

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/09/2026 15:04
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação nos pênaltis na Libertadores
Elenco do Palmeiras comemora classificação (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

Classificado à semifinal da Libertadores após superar a LDU nos pênaltis, o Palmeiras voltou a utilizar as redes sociais para provocar o Corinthians. O rival perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes, na Neo Química Arena, e se despediu da competição após Memphis Depay desperdiçar, já nos acréscimos do segundo tempo, o pênalti que poderia levar a disputa para as cobranças.

+ Palmeiras passa por susto desnecessário na Libertadores, mas mantém vivo sonho da tríplice coroa

Em postagem nas redes sociais, o Alviverde relembrou as duas cobranças convertidas pelo atacante Vitor Roque, a segunda delas de cavadinha, já na disputa por pênaltis. Pelo lado alvinegro, Depay isolou sua cobrança, sacramentando a eliminação do Corinthians da competição.

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- Não precisa entrar em pânico quando você entende que é tudo um jogo. Não preciso explicar por que não somos iguais - postou o Palmeiras, utilizando trecho de música do camisa 10 do Corinthians, em postagem nas redes sociais.

Palmeiras classificado, e Corinthians se despede da Libertadores

O Palmeiras sobreviveu à altitude de Quito e, mesmo com a derrota por 3 a 2 no tempo normal, avançou à semifinal da Libertadores após vencer a LDU por 4 a 3 nos pênaltis. Com a classificação, chegou à 13ª semifinal de sua história, líder entre os clubes brasileiros.

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Classificado, o Palmeiras duela com o Fluminense por uma vaga na decisão. O primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro, sem a presença de Abel Ferreira, suspenso após receber cartão vermelho em Quito. A volta será no Nubank Parque, no primeiro confronto eliminatório que o Alviverde decidirá como mandante nesta edição da Libertadores.

O Corinthians, por sua vez, foi eliminado em casa após Depay desperdiçar a cobrança que levaria a decisão da vaga para os pênaltis. O Timão agora volta as atenções para a reta final do Campeonato Brasileiro.

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Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação na Libertadores
Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

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