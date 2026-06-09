Corinthians tem 11 jogadores com contrato próximo do fim; veja lista

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O Corinthians tem um grupo significativo de jogadores com contratos se aproximando do fim, cenário que exige atenção da diretoria para evitar perdas futuras no elenco. Entre os nomes, há atletas de diferentes setores do time, incluindo titulares, peças de rotação e jogadores que ainda buscam maior consolidação sob o comando técnico.

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Parte desses contratos expira ao fim de 2026, o que coloca o clube diante da necessidade de planejamento para possíveis renovações, saídas ou readequações financeiras. Enquanto isso, o Timão acompanha de perto o desempenho do grupo e avalia, caso a caso, os próximos passos no elenco profissional.

Número de atletas com vínculo próximo do fim acende alerta interno no clube (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Veja abaixo o momento dos jogadores do Corinthians e o tempo de contrato

Memphis Depay - meia-atacante - 31/06/2026

Memphis é o jogador com contrato mais próximo do fim entre os principais nomes do elenco do Corinthians. O atacante fez sua última partida pelo clube antes de se apresentar à seleção da Holanda. O camisa 10 foi convocado por Ronald Koeman para disputar a Copa do Mundo, que começa nesta semana.

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O Corinthians deseja manter Memphis no elenco, mas reconhece que a permanência do jogador depende de fatores que vão além das quatro linhas. Internamente, o clube entende que há alinhamento com a vontade do atleta de seguir no Parque São Jorge e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação contratual.

O plano passa por três frentes: o alinhamento de interesses entre as partes, a readequação contratual, com a possibilidade de o jogador abrir mão de parte dos vencimentos, e a captação de parceiros financeiros dispostos a arcar com uma parcela dos custos do acordo.

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— O que dá pra passar pro torcedor é que existe um desejo das duas partes. Corinthians e Memphis, ambos querem. O presidente quer, Marcelo Paz quer, jogadores querem, torcida quer. E ele já entendeu e aceitou um modelo de contrato diferente, com vencimentos diferentes, com algo que se adeque à realidade atual do Corinthians, com possibilidades de ganhos maiores através de parceiros. Então, ele já entendeu isso. Agora é a gente buscar viabilizar — disse Marcelo Paz após o sorteio da Copa do Brasil.

Números pelo Corinthians:

79 jogos (62 titular) 5436 minutos jogados (68 mins por jogo) 20 gols 15 assistências 155 mins p/ participar de gol 161 finalizações (68 no gol) no total 2.0 finalizações por jogo 8.1 finalizações p/ marcar gol 30% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1.4 passe decisivo por jogo 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo 37% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.00

André Carrillo - meio-campista - 31/12/2026

André Carrillo vem alternando entre os titulares e reservas da equipe comandada por Fernando Diniz, deixando de ter o status de titular absoluto. Recentemente, o atacante Paolo Guerrero revelou que o meia pode defender o Alianza Lima, do Peru, no futuro.

— Eu acho que o Renato (Tapia) e o André (Carrillo), dos que estão fora do país hoje, são os que estão mais próximos de chegar ao Alianza Lima. Acho que, pelas raízes deles e pelo sangue que corre em suas veias, branco e azul, seria lindo vê-los aqui no Alianza — disse Guerrero em entrevista ao L1Max, do Peru.

Números pelo Corinthians:

96 jogos (59 titular) 5076 minutos jogados (52 mins por jogo) 3 gols 5 assistências 634 mins p/ participar de gol 28 finalizações (7 no gol) no total 0.3 finalizações por jogo 9.3 finalizações p/ marcar gol 13 grandes chances criadas 0.6 passe decisivo por jogo 0.6 dribles certos (62% de acerto) por jogo 90% acerto no passe 76% acerto no passe longo 2.6 bolas recuperadas por jogo 1.2 desarmes por jogo Nota Sofascore 6.88

Fabrizio Angileri - Lateral - 31/12/2026

Angileri chegou ao Corinthians em fevereiro do ano passado e intercalou entre os titulares, inclusive atuando como zagueiro em algumas partidas. No início deste ano, a negociação para renovação de contrato demorou a avançar e se estendeu por mais de um mês.

O Lance! apurou que Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.

Revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, Angileri atuou pelo River Plate antes de se transferir para o Getafe, clube que defendeu entre 2022 e 2025, até rescindir seu contrato para reforçar o Coringão.

Nesta temporada, Fabrizio Angileri não foi titular e atuou como reserva imediato de Matheus Bidu, principalmente após a lesão do lateral Hugo Faria.

Números pelo Corinthians:

51 jogos (32 titular) 2 assistências 11 finalizações (1 no gol) no total 1 grande chance criada 0.5 passe decisivo por jogo 0.5 dribles certos (55% de acerto) por jogo 84% acerto no passe 51% acerto no passe longo 2.2 bolas recuperadas por jogo 1.4 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 54% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.90

Jesse Lingard - meio-atacante - 31/12/2026

Anunciado no dia 6 de março, Lingard precisou de tempo para encontrar sua melhor forma física. Nas primeiras partidas, começou entre os reservas, mas, com o passar do tempo, assumiu a titularidade, especialmente na vaga de Memphis Depay, que estava lesionado.

Números pelo Corinthians:

17 jogos (9 titular) 763 minutos jogados (44 mins por jogo) 2 gols 1 assistência 254 mins p/ participar de gol 8 finalizações (4 no gol) no total 0.5 finalizações por jogo 4.0 finalizações p/ marcar gol 1 grande chance criada 0.4 passe decisivo por jogo 0.2 dribles certos (30% de acerto) por jogo 84% acerto no passe 50% acerto no passe longo 1.5 bolas recuperadas por jogo 0.5 desarmes por jogo Nota Sofascore 6.73

Gestão acompanha atletas que podem sair sem renovação ao fim do contrato (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Zakaria Labyad - meio-campista - 31/12/2026

Zakaria Labyad chegou ao Corinthians sob desconfiança, principalmente após o técnico Dorival Júnior, então treinador do clube, afirmar que não havia pedido a contratação do jogador. Apesar de ter apenas um jogo como titular, o marroquino conseguiu se destacar nas partidas em que entrou ao longo do jogo. Foram dele os gols da vitória diante do Atlético-MG e do empate contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores.

Nas últimas partidas, ganhou espaço com o técnico Fernando Diniz e passou a ser uma espécie de "12º" jogador do elenco.

— Foi um mérito coletivo, além, logicamente, da qualidade individual do Zakaria na finalização, do Matheuzinho no cruzamento. Eu conhecia pouco, mas fui conhecendo ele nos treinamentos e jogos. Nessa loucura de calendário, muitos jogos, no primeiro momento resolvi modificar pouco a equipe. Ele tava com a minutagem baixa por dois motivos, o principal porque tinha pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. Conforme os jogos foram acontecendo, fui me inteirando da capacidade dele. Tem volume técnico e é um grande profissional. Foi mérito — disse Fernando Diniz após a vitória contra o Atlético-MG.

Números pelo Corinthians:

14 jogos (1 titular) 280 minutos jogados (20 mins por jogo) 2 gols 1 assistência 93 mins p/ participar de gol 10 finalizações (4 no gol) no total 0.7 finalizações por jogo 5.0 finalizações p/ marcar gol 3 grandes chances criadas 0.9 passe decisivo por jogo 0.2 dribles certos (75% de acerto) por jogo 83% acerto no passe 20% acerto no passe longo 0.6 bolas recuperadas por jogo 0.2 desarmes por jogo Nota Sofascore 6.69

André Ramalho - zagueiro - 31/12/2026

O zagueiro André Ramalho foi titular por um longo período no Corinthians, inclusive nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025. Neste ano, perdeu espaço para Gabriel Paulista, contratado recentemente e que assumiu a titularidade da posição.

Ramalho chegou ao clube após passagem pelo PSV, da Holanda. O defensor também teve uma passagem por empréstimo no Mainz, da Alemanha, antes de retornar ao Red Bull Salzburg, onde se consolidou como ídolo a partir de 2018. Ao todo, venceu seis campeonatos e cinco Copas da Áustria pelo clube.

Em 2021, foi contratado pelo PSV, onde se firmou como um dos líderes da equipe e acumulou mais títulos: um Campeonato Holandês e duas Copas da Holanda. Ramalho permaneceu em Eindhoven até o fim do contrato.

Números pelo Corinthians:

88 jogos (78 titular) 2 gols 1 assistência 45 finalizações (14 no gol) no total 0.5 finalizações por jogo 90% acerto no passe 60% acerto no passe longo 3.1 bolas recuperadas por jogo 1.1 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 4.4 cortes por jogo 57% eficiência nos duelos Nota Sofascore 7.09

André Ramalho perdeu espaço no Corinthians em 2026 (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Vitinho - atacante - 31/12/2026

O atacante Vitinho foi anunciado no meio do ano passado, mas nunca conseguiu assumir a titularidade, nem com Dorival Júnior e tampouco com Fernando Diniz. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

Revelado pelo Botafogo, o atacante passou pelo CSKA Moscou, da Rússia, Internacional, Flamengo, Al-Shabab e Al-Ettifaq, ambos da Arábia Saudita. Vitinho conquistou duas CONMEBOL Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas Rei (2020 e 2021), uma Liga Russa (2013/2014) e duas Supertaças Russas (2014 e 2018).

Números pelo Corinthians:

38 jogos (13 titular) 1 gol 4 assistências 310 mins p/ participar de gol 46 finalizações (13 no gol) no total 1.2 finalizações por jogo 3 grandes chances criadas 0.9 passe decisivo por jogo 0.8 dribles certos (48% de acerto) por jogo 47% eficiência nos duelos 0.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.88

Kaio César - atacante - 31/12/2026

O atacante foi anunciado em janeiro, mas demorou para emplacar uma sequência, principalmente após sofrer duas lesões. A primeira foi uma lesão no músculo posterior da coxa direita, em fevereiro. A segunda, uma inflamação perifibrótica na mesma região de uma lesão anterior.

Após se recuperar, conseguiu ganhar espaço e foi para a pausa da Copa do Mundo em alta, após marcar na vitória sobre o Grêmio, fora de casa.

— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.

Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026. Para comprá-lo do clube árabe, o Corinthians terá de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Números pelo Corinthians:

14 jogos (4 titular) 552 minutos jogados (39 mins por jogo) 1 gol 2 assistências 184 mins p/ participar de gol 15 finalizações (6 no gol) no total 1.1 finalizações por jogo 15.0 finalizações p/ marcar gol 100% conversão de chances claras 2 grandes chances criadas 0.9 passe decisivo por jogo 1.6 dribles certos (53% de acerto) por jogo 61% eficiência nos duelos 1.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.97

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Allan - volante - 31/12/2026

O jogador chegou ao Corinthians com o aval do técnico Dorival Júnior e, apesar de ter sido titular em algumas partidas, ainda não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Na derrota diante do Platense, por exemplo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores, foi substituído e recebeu vaias dos torcedores.

O jogador está emprestado pelo Flamengo, com contrato válido até o final da temporada.

Números pelo Corinthians:

22 jogos (12 titular) 11 finalizações (2 no gol) no total 0.5 finalizações por jogo 0.4 passe decisivo por jogo 0.4 dribles certos (72% de acerto) por jogo 87% acerto no passe 53% acerto no passe longo 2.5 bolas recuperadas por jogo 1.1 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 58% eficiência nos duelos 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.80

Matheus Pereira - volante - 31/12/2026

Vindo por empréstimo do Fortaleza, ganhou oportunidades com Dorival Júnior, mas perdeu espaço com Fernando Diniz. Das 16 partidas do Timão sob o comando do treinador, disputou apenas seis, sendo duas como titular.

O jogador está emprestado pelo Fortaleza, com contrato válido até o final da temporada.

Números pelo Corinthians:

19 jogos (11 titular) 15 finalizações (2 no gol) no total 0.8 finalizações por jogo 0.4 passe decisivo por jogo 0.2 dribles certos (57% de acerto) por jogo 85% acerto no passe 71% acerto no passe longo 3.2 bolas recuperadas por jogo 0.7 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 49% eficiência nos duelos 0.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.82

Hugo Faria - lateral - 31/12/2026

Hugo vem se recuperando de uma grave lesão. O lateral sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante o Campeonato Paulista deste ano. No Corinthians, nunca foi unanimidade, principalmente após a ascensão de Matheus Bidu, que passou a ocupar a titularidade da posição.

Nascido em Arapiraca, Alagoas, Hugo atuou nas categorias de base do CRB e iniciou a carreira profissional no Jaciobá, também de Alagoas. Em seguida, transferiu-se para o ABC, do Rio Grande do Norte, e retornou ao CRB em 2020. Após se destacar, foi contratado pelo Goiás, em 2021, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.

O jogador desembarcou no Corinthians em janeiro de 2024. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do lateral sem custos de transferência, enquanto os outros 20% permaneceram com o próprio atleta. A multa rescisória está fixada em R$ 100 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para transferências internacionais.

Números pelo Corinthians:

74 jogos (61 titular) 6 assistências 28 finalizações (6 no gol) no total 0.4 finalizações por jogo 5 grandes chances criadas 0.6 passe decisivo por jogo 80% acerto no passe 36% acerto no passe longo 3.0 bolas recuperadas por jogo 1.8 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 54% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.86

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