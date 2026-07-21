Escalação do Corinthians: Raniele não treina e vira dúvida contra o Remo Volante sofreu uma queda durante atividade na Neo Química Arena

O Corinthians realizou mais uma atividade de olho no compromisso diante do Remo. O Timão volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

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Nesta terça-feira (21), o volante Raniele não participou do treinamento. Conforme informou inicialmente o Ge, o jogador sofreu uma queda no gramado da Neo Química Arena durante a atividade de segunda-feira (20), sofreu um ferimento no joelho e permaneceu na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava para tratamento.

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Para o confronto diante do Remo, o Corinthians ainda deve ter desfalques "antigos": o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria, que seguem em transição física, devem ficar de fora.

O zagueiro João Pedro Tchoca também é dúvida. O defensor se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, mas realizou trabalhos no gramado durante a atividade.

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Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Garro, que cumpre suspensão. O meia Zakaria Labyad aparece como o provável substituto mais provável.

A provável escalação do Corinthians para o confronto é formada por: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan ou Matheus Pereira), André (Carrillo), Breno Bidon e Zakaria Labyad; Lingard e Yuri Alberto.

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Corinthians treina de olho no Remo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Trabalho no campo

O dia começou com uma sessão de instruções em vídeo na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, os jogadores realizaram um trabalho de força na academia antes de irem ao gramado para o aquecimento, que contou com uma dinâmica de passes e um exercício envolvendo posse de bola, pressão na marcação, cruzamentos e finalizações.

Na parte final da atividade, o técnico Fernando Diniz comandou dois trabalhos táticos voltados exclusivamente para o confronto diante da equipe paraense.

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O Corinthians encerra a preparação na tarde desta quarta-feira (22), no CT Dr. Joaquim Grava.

Veja abaixo a sequência de jogos

19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

Momento do Corinthians na temporada

No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

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Corinthians em 2026

37 jogos 16V | 11E | 10D 53% de aproveitamento 41 gols marcados (1.1 por jogo) 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

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