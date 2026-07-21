logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Escalação do Corinthians: Raniele não treina e vira dúvida contra o Remo

Volante sofreu uma queda durante atividade na Neo Química Arena

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
21/07/2026 18:20
Favorite o Lance! no Google
Fernando Diniz durante atividade no Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians realizou mais uma atividade de olho no compromisso diante do Remo. O Timão volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

  • O meia-atacante Memphis Depay e Marcelo Paz no CT do Corinthians

    Corinthians: Marcelo Paz detalha proposta para Memphis e fala em ‘bom desfecho’

    Corinthians
    Há 1 hora
  • Osmar Stabile, presidente do Corinthians

    Corinthians sofre quarto transfer ban por dívida na contratação de Charles

    Corinthians
    Há 2 horas
  • Rony com a camisa do Santos

    Rony abre o jogo e explica motivo de não ter acertado com o Corinthians

    Corinthians
    Há 3 horas

    • ➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

    Nesta terça-feira (21), o volante Raniele não participou do treinamento. Conforme informou inicialmente o Ge, o jogador sofreu uma queda no gramado da Neo Química Arena durante a atividade de segunda-feira (20), sofreu um ferimento no joelho e permaneceu na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava para tratamento.

    continua após a publicidade

    Para o confronto diante do Remo, o Corinthians ainda deve ter desfalques "antigos": o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria, que seguem em transição física, devem ficar de fora. 

    O zagueiro João Pedro Tchoca também é dúvida. O defensor se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, mas realizou trabalhos no gramado durante a atividade.

    continua após a publicidade

    Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Garro, que cumpre suspensão. O meia Zakaria Labyad aparece como o provável substituto mais provável.

    A provável escalação do Corinthians para o confronto é formada por: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan ou Matheus Pereira), André (Carrillo), Breno Bidon e Zakaria Labyad; Lingard e Yuri Alberto.

    continua após a publicidade
    Allan, volante do Corinthians, com a bola nos pés
    Corinthians treina de olho no Remo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

    Trabalho no campo

    O dia começou com uma sessão de instruções em vídeo na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, os jogadores realizaram um trabalho de força na academia antes de irem ao gramado para o aquecimento, que contou com uma dinâmica de passes e um exercício envolvendo posse de bola, pressão na marcação, cruzamentos e finalizações.

    Na parte final da atividade, o técnico Fernando Diniz comandou dois trabalhos táticos voltados exclusivamente para o confronto diante da equipe paraense.

    continua após a publicidade

    O Corinthians encerra a preparação na tarde desta quarta-feira (22), no CT Dr. Joaquim Grava.

    Veja abaixo a sequência de jogos

    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    continua após a publicidade

    Corinthians em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    O meia-atacante Memphis Depay e Marcelo Paz no CT do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians: Marcelo Paz detalha proposta para Memphis e fala em 'bom desfecho'

    Há 1 hora
    Osmar Stabile, presidente do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians sofre quarto transfer ban por dívida na contratação de Charles

    Há 2 horas
    Rony com a camisa do Santos

    Corinthians

    Rony abre o jogo e explica motivo de não ter acertado com o Corinthians

    Há 3 horas
    Bandeira do Mirassol

    Futebol Nacional

    Mirassol anuncia contratação de Gustavo Mosquito, ex-Corinthians

    Há 6 horas
    Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Futebol Nacional

    Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

    Há 8 horas
    Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando

    Corinthians

    Corinthians busca R$ 180 milhões com vendas de atletas; veja quem pode sair

    Há 12 horas
    Mais LANCE!
    Presidente Osmar Stabile, do Corinthians

    Patrocinadora pode ajudar o Corinthians a derrubar transfer ban; entenda

    Diniz com os braços cruzados em treino do Corinthians

    Fernando Diniz avalia preparação do Corinthians para a volta do Brasileirão

    Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

    Corinthians treina com dúvidas para duelo contra o Remo

    Osmar Tabile acena com as mãos

    Corinthians define datas para quitar direitos de imagem

    Memphis Depay faz sinal positivo com as mãos

    Corinthians define data para reapresentação de Memphis Depay

    Kaio César em atuação pelo Corinthians contra o Grêmio, no Brasileirão

    Kaio César projeta sequência no Brasileirão e mira 'fase artilheira' no Corinthians

    Diniz comanda treino do Corinthians no CT Joaquim Grava

    Diniz promove testes no elenco, e Corinthians fará treino aberto de olho no Brasileirão

    Santos vai mandar jogo na Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

    Corinthians sofre transfer ban da CBF e fica impedido de registrar jogadores

    Pedro Raul com as mãos na cabeça

    Em baixa, Pedro Raul enfrenta impasse para deixar o Corinthians

    Fernando Diniz faz sinal com as mãos durante treino do Corinthians

    Diniz comanda treino tático do Corinthians de olho no Remo

    Yago Gonçalves antes de entrar em campo

    Filho do Terrão rescinde com o Corinthians e acerta com clube da Série D

    Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

    Memphis volta às redes e aumenta mistério sobre futuro no Corinthians

    Camisa do Corinthians para o duelo contra o Cascavel

    Cavese anuncia contratação de Rafael Juwer, ex-goleiro da base do Corinthians