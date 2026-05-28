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Memphis Depay encerra ciclo antes da Copa do Mundo com futuro indefinido no Corinthians

Rumo ao Mundial, atacante admite desejo de permanecer, mas deixa permanência em aberto

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/05/2026
10:00
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Memphis Depay vive futuro indefinido no Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
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O atacante Memphis Depay fez sua última partida pelo Corinthians antes de se apresentar à seleção da Holanda. O camisa 10 foi um dos convocados por Ronald Koeman para a Copa do Mundo, que será realizada em junho.

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Na partida de "despedida, Memphis Depay não conseguiu mostrar seu futebol e viu a equipe ser derrotada por 2 a 0. Titular pela primeira vez desde a lesão, o jogador fez um primeiro tempo abaixo do esperado e foi substituído no intervalo pelo técnico Fernando Diniz.

— Em relação ao Memphis, a gente se preparou para ele iniciar a partida. Era um consenso que era importante ele iniciar, mas ele sentiu a falta de ritmo de jogo, natural. Importante é que ele recebeu minutagem nos últimos dois jogos — disse Fernando Diniz após o confronto.

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E o futuro no clube?

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação. 

— Eu amo onde estou agora, as coisas que eu quero conquistar com as pessoas certas que agora estão no clube. Pessoas trabalhando de forma intensa, 100% compromissados com ser corinthiano, como o Fernando Diniz e o Marcelo (Paz), que trabalha atrás das câmeras com muitas coisas, o presidente (Osmar Stabile)… Acho que meu trabalho aqui ainda não terminou, mas temos que sentar juntos e falar sobre o futuro, ver o que vamos fazer. Mas, para mim, está claro que amo este clube e quero ficar — disse Memphis após a partida contra o Platense.

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No Brasil, a experiência de Memphis Depay vai além das quatro linhas. O atacante desenvolveu ainda mais sua carreira musical como rapper, lançou uma música com o nome "Corinthians", conheceu comunidades, visitou museus e comemorou os aniversários de 31 e 32 anos com festas no país.

— Experimentei mais coisas nos últimos anos do que em toda a minha carreira anteriormente. Me adaptei à cultura daqui. Nesses anos, conquistamos coisas lindas, títulos, e ainda sinto que meu propósito aqui não terminou. Vamos ver o que acontece — seguiu.

Recentemente, o contrato atual do camisa 10 com o Corinthians foi utilizado, de certa forma, para atingir Memphis Depay. Ao comentar o assunto, o atacante evitou entrar em polêmicas e preferiu destacar seus números dentro de campo.

— Eu não acho que sou ativo na política. Eu amo ir para o campo, marcar gols, dar assistências e trazer títulos. Foi isso que eu fiz, certo? O que eles (conselheiros) fizeram, cabe a eles. Não preciso responder sobre isso. O mundo todo está vendo, não é só o Brasil. O mundo todo está vendo. Corinthians é grande, é fácil usar o meu nome. Não quero me aprofundar nisso; não ajuda em nada. Tento me manter firme sempre, manter minha cabeça erguida. Posso olhar no espelho e sei quem eu sou. É tudo o que importa no fim do dia. Vim para cá para fazer coisas boas. Independente do que eles quiserem fazer com o meu nome, é algo que eu não posso controlar. Tudo o que eu quero fazer é manter esse clube no meu coração e ganhar títulos, porque os torcedores merecem — afirmou.

Plano para permanência

Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

— O que dá pra passar pro torcedor é que existe um desejo das duas partes. Corinthians e Memphis, ambos querem. O presidente quer, Marcelo Paz quer, jogadores querem, torcida quer. E ele já entendeu e aceitou um modelo de contrato diferente, com vencimentos diferentes, com algo que se adeque à realidade atual do Corinthians, com possibilidades de ganhos maiores através de parceiros. Então, ele já entendeu isso. Agora é a gente buscar viabilizar — disse Marcelo Paz após o sorteio da Copa do Brasil na terça-feira (27).

Memphis Depay e Fernando Diniz (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
Memphis Depay e Fernando Diniz (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

O ciclo de Memphis Depay pelo Corinthians

Desde que chegou ao clube, o holandês soma 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, com participação direta em gol a cada 155 minutos. Apesar da queda recente de rendimento, os números gerais ainda mostram um jogador decisivo e influente ofensivamente.

2024: o início

Memphis Depay disputou 14 partidas pelo Corinthians em 2024, sendo 11 como titular, com sete gols e quatro assistências. O atacante acumulou 990 minutos em campo, média de 70 por jogo, e participou diretamente de um gol a cada 90 minutos. Ao todo, foram 35 finalizações, 15 delas no alvo, média de 2,5 chutes por partida e 5,0 finalizações para marcar um gol.

O camisa 10 registrou 40% de conversão de chances claras, criou quatro grandes oportunidades, teve média de 1,4 passe decisivo e 1,4 drible certo por jogo, além de 41% de eficiência nos duelos. Memphis terminou a temporada com nota média 7.24 no Sofascore.

2025: temporada de afirmação

Em 2025, Memphis Depay viveu seu melhor momento pelo Corinthians. O atacante disputou 51 partidas, sendo 40 como titular, com 12 gols e 10 assistências. Ao todo, foram 3.596 minutos em campo, média de 70 por jogo, além de participação direta em gol a cada 163 minutos.

O holandês ainda registrou 109 finalizações, 47 delas no alvo, média de 2,1 chutes por partida e 34% de conversão de grandes chances. Na criação ofensiva, contribuiu com 13 grandes chances criadas e 1,5 passe decisivo por jogo. Memphis terminou o ano com nota média 7.05 no Sofascore e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

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2026: lesões atrapalham rendimento

Em 2026, Memphis soma 14 jogos, 11 deles como titular, com um gol e uma assistência. O atacante esteve em campo por 850 minutos, média de 60 por partida, e participou diretamente de um gol a cada 425 minutos. Também acumula 17 finalizações, sendo seis no gol, além de cinco grandes chances criadas e média de 1,4 passe decisivo por jogo.

O camisa 10 teve parte da temporada afetada por uma lesão que o tirou dos gramados por um período. Mesmo assim, Memphis ainda conquistou a Supercopa Rei e possui nota média 6.59 no Sofascore neste ano.

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