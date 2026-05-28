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O atacante Memphis Depay fez sua última partida pelo Corinthians antes de se apresentar à seleção da Holanda. O camisa 10 foi um dos convocados por Ronald Koeman para a Copa do Mundo, que será realizada em junho.

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Na partida de "despedida, Memphis Depay não conseguiu mostrar seu futebol e viu a equipe ser derrotada por 2 a 0. Titular pela primeira vez desde a lesão, o jogador fez um primeiro tempo abaixo do esperado e foi substituído no intervalo pelo técnico Fernando Diniz.

— Em relação ao Memphis, a gente se preparou para ele iniciar a partida. Era um consenso que era importante ele iniciar, mas ele sentiu a falta de ritmo de jogo, natural. Importante é que ele recebeu minutagem nos últimos dois jogos — disse Fernando Diniz após o confronto.

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E o futuro no clube?

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação.

— Eu amo onde estou agora, as coisas que eu quero conquistar com as pessoas certas que agora estão no clube. Pessoas trabalhando de forma intensa, 100% compromissados com ser corinthiano, como o Fernando Diniz e o Marcelo (Paz), que trabalha atrás das câmeras com muitas coisas, o presidente (Osmar Stabile)… Acho que meu trabalho aqui ainda não terminou, mas temos que sentar juntos e falar sobre o futuro, ver o que vamos fazer. Mas, para mim, está claro que amo este clube e quero ficar — disse Memphis após a partida contra o Platense.

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No Brasil, a experiência de Memphis Depay vai além das quatro linhas. O atacante desenvolveu ainda mais sua carreira musical como rapper, lançou uma música com o nome "Corinthians", conheceu comunidades, visitou museus e comemorou os aniversários de 31 e 32 anos com festas no país.

— Experimentei mais coisas nos últimos anos do que em toda a minha carreira anteriormente. Me adaptei à cultura daqui. Nesses anos, conquistamos coisas lindas, títulos, e ainda sinto que meu propósito aqui não terminou. Vamos ver o que acontece — seguiu.

Recentemente, o contrato atual do camisa 10 com o Corinthians foi utilizado, de certa forma, para atingir Memphis Depay. Ao comentar o assunto, o atacante evitou entrar em polêmicas e preferiu destacar seus números dentro de campo.

— Eu não acho que sou ativo na política. Eu amo ir para o campo, marcar gols, dar assistências e trazer títulos. Foi isso que eu fiz, certo? O que eles (conselheiros) fizeram, cabe a eles. Não preciso responder sobre isso. O mundo todo está vendo, não é só o Brasil. O mundo todo está vendo. Corinthians é grande, é fácil usar o meu nome. Não quero me aprofundar nisso; não ajuda em nada. Tento me manter firme sempre, manter minha cabeça erguida. Posso olhar no espelho e sei quem eu sou. É tudo o que importa no fim do dia. Vim para cá para fazer coisas boas. Independente do que eles quiserem fazer com o meu nome, é algo que eu não posso controlar. Tudo o que eu quero fazer é manter esse clube no meu coração e ganhar títulos, porque os torcedores merecem — afirmou.

Plano para permanência

Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

— O que dá pra passar pro torcedor é que existe um desejo das duas partes. Corinthians e Memphis, ambos querem. O presidente quer, Marcelo Paz quer, jogadores querem, torcida quer. E ele já entendeu e aceitou um modelo de contrato diferente, com vencimentos diferentes, com algo que se adeque à realidade atual do Corinthians, com possibilidades de ganhos maiores através de parceiros. Então, ele já entendeu isso. Agora é a gente buscar viabilizar — disse Marcelo Paz após o sorteio da Copa do Brasil na terça-feira (27).

Memphis Depay e Fernando Diniz (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

O ciclo de Memphis Depay pelo Corinthians

Desde que chegou ao clube, o holandês soma 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, com participação direta em gol a cada 155 minutos. Apesar da queda recente de rendimento, os números gerais ainda mostram um jogador decisivo e influente ofensivamente.

2024: o início

Memphis Depay disputou 14 partidas pelo Corinthians em 2024, sendo 11 como titular, com sete gols e quatro assistências. O atacante acumulou 990 minutos em campo, média de 70 por jogo, e participou diretamente de um gol a cada 90 minutos. Ao todo, foram 35 finalizações, 15 delas no alvo, média de 2,5 chutes por partida e 5,0 finalizações para marcar um gol.

O camisa 10 registrou 40% de conversão de chances claras, criou quatro grandes oportunidades, teve média de 1,4 passe decisivo e 1,4 drible certo por jogo, além de 41% de eficiência nos duelos. Memphis terminou a temporada com nota média 7.24 no Sofascore.

2025: temporada de afirmação

Em 2025, Memphis Depay viveu seu melhor momento pelo Corinthians. O atacante disputou 51 partidas, sendo 40 como titular, com 12 gols e 10 assistências. Ao todo, foram 3.596 minutos em campo, média de 70 por jogo, além de participação direta em gol a cada 163 minutos.

O holandês ainda registrou 109 finalizações, 47 delas no alvo, média de 2,1 chutes por partida e 34% de conversão de grandes chances. Na criação ofensiva, contribuiu com 13 grandes chances criadas e 1,5 passe decisivo por jogo. Memphis terminou o ano com nota média 7.05 no Sofascore e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

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2026: lesões atrapalham rendimento

Em 2026, Memphis soma 14 jogos, 11 deles como titular, com um gol e uma assistência. O atacante esteve em campo por 850 minutos, média de 60 por partida, e participou diretamente de um gol a cada 425 minutos. Também acumula 17 finalizações, sendo seis no gol, além de cinco grandes chances criadas e média de 1,4 passe decisivo por jogo.

O camisa 10 teve parte da temporada afetada por uma lesão que o tirou dos gramados por um período. Mesmo assim, Memphis ainda conquistou a Supercopa Rei e possui nota média 6.59 no Sofascore neste ano.

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