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Mirassol anuncia contratação de Gustavo Mosquito, ex-Corinthians

Atacante chega para reforçar o ataque do Leão na disputa da Libertadores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
21/07/2026 11:40
Atualizado há 2 minutos
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Bandeira do Mirassol
Mirassol vem realizando contratações de olho na sequência da temporada (Foto: Pedro Zacchi/Ag.Paulistão)

O Mirassol anunciou a contratação do atacante Gustavo Silva, conhecido como Mosquito, como reforço para a sequência da temporada. O jogador chega para integrar o elenco da equipe, que disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores

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    Também foram anunciados o centroavante Bruno Santos, o atacante Fernandinho, o lateral-direito Elias e o zagueiro Gabriel Knesowitsch

    Reforços do Mirassol

    1. Gustavo Silva: ex-Coritiba, Corinthians, Vila Nova, Oeste, Paraná, Vitória e Júbilo Iwata (Jap).
    2. Bruno Santos: ex-Londrina, Guarani, Volta Redonda, Sagamihara, São Bernardo, Primavera, Brusque, Portuguesa-RJ, Univassouras Artsul, Madureira, Goiânia, Nova Iguaçu, Serra Macaense, Itaboraí, Corumbaense, America-RJ, Flamengo-SP, Nacional-SP e Marília.
    3. Japa: ex-Cruzeiro.
    4. Fernandinho: ex-Sampaio Corrêa, Noroeste, Ponte Preta, Internacional, Internacional B, Bahia, Joinville, Chapecoense, Juárez, Brusque, Goiás, Mirassol e Ceará.
    5. Elias: ex-Sport, Atlético Paranaense, Botafogo-PB, Santo André, Figueirense, Primavera, Vila Nova, Mirassol
    6. Gabriel Knesowitsch: ex-Londrina e Cuiabá.
    7. Gustavo Cazonatti: ex-Santos, Rio Claro, Real Massamá (Por), Mafra (Por), Brasil de Pelotas, Tombense, Criciúma, Chapecoense e Sporting Cristal.
    O atacante Gustavo Mosquito, com os braços cruzados, em anúncio do Mirassol
    Gustavo Mosquito foi anunciado como novo atacante do Mirassol (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

    Passagem de Mosquito pelo Corinthians

    Pelo Corinthians, Gustavo Mosquito disputou 184 partidas, marcou 18 gols e distribuiu 13 assistências. Em 2024, entrou em campo em 27 jogos e balançou as redes uma vez. Com a camisa do Timão, conquistou o Campeonato Paulista de 2019.

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    Formado nas categorias de base do Coritiba, o atacante também acumula passagens por Paraná, Oeste, Vila Nova, Vitória e Jubilo Iwata, do Japão.

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    🍀Aposte na vitória do Mirassol na disputa no Brasileirão e Libertadores!
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