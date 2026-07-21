Mirassol anuncia contratação de Gustavo Mosquito, ex-Corinthians
Atacante chega para reforçar o ataque do Leão na disputa da Libertadores
O Mirassol anunciou a contratação do atacante Gustavo Silva, conhecido como Mosquito, como reforço para a sequência da temporada. O jogador chega para integrar o elenco da equipe, que disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.
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O jogador faz parte de um "combo" de reforços do Leão, que já anunciou o volante Japa, revelado pelo Cruzeiro, que chegou por empréstimo até o fim da temporada e, inclusive, fez seu primeiro jogo pelo clube na vitória diante do Grêmio.
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Também foram anunciados o centroavante Bruno Santos, o atacante Fernandinho, o lateral-direito Elias e o zagueiro Gabriel Knesowitsch.
Reforços do Mirassol
- Gustavo Silva: ex-Coritiba, Corinthians, Vila Nova, Oeste, Paraná, Vitória e Júbilo Iwata (Jap).
- Bruno Santos: ex-Londrina, Guarani, Volta Redonda, Sagamihara, São Bernardo, Primavera, Brusque, Portuguesa-RJ, Univassouras Artsul, Madureira, Goiânia, Nova Iguaçu, Serra Macaense, Itaboraí, Corumbaense, America-RJ, Flamengo-SP, Nacional-SP e Marília.
- Japa: ex-Cruzeiro.
- Fernandinho: ex-Sampaio Corrêa, Noroeste, Ponte Preta, Internacional, Internacional B, Bahia, Joinville, Chapecoense, Juárez, Brusque, Goiás, Mirassol e Ceará.
- Elias: ex-Sport, Atlético Paranaense, Botafogo-PB, Santo André, Figueirense, Primavera, Vila Nova, Mirassol
- Gabriel Knesowitsch: ex-Londrina e Cuiabá.
- Gustavo Cazonatti: ex-Santos, Rio Claro, Real Massamá (Por), Mafra (Por), Brasil de Pelotas, Tombense, Criciúma, Chapecoense e Sporting Cristal.
Passagem de Mosquito pelo Corinthians
Pelo Corinthians, Gustavo Mosquito disputou 184 partidas, marcou 18 gols e distribuiu 13 assistências. Em 2024, entrou em campo em 27 jogos e balançou as redes uma vez. Com a camisa do Timão, conquistou o Campeonato Paulista de 2019.
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Formado nas categorias de base do Coritiba, o atacante também acumula passagens por Paraná, Oeste, Vila Nova, Vitória e Jubilo Iwata, do Japão.
🍀Aposte na vitória do Mirassol na disputa no Brasileirão e Libertadores!
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