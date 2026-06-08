Com Memphis no banco, Holanda vence o Uzbequistão antes da Copa
Atacante do Corinthians não entrou na partida
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A Holanda venceu o Uzbequistão por 2 a 1 nesta segunda-feira (08), no Icahn Stadium, em Nova York (EUA), na última partida antes do início da Copa do Mundo. Os gols foram marcados duas vezes por Cody Gakpo, em cobranças de pênalti, enquanto Sergeev descontou.
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Agora, as duas seleções voltam as atenções para a estreia na Copa do Mundo. A Holanda está no Grupo F e estreia em 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia, em 20 de junho, em Houston, e Tunísia, em 25 de junho, no Kansas. Já o Uzbequistão, que disputará a competição pela primeira vez em sua história, estreia em 17 de junho, contra a Colômbia, na Cidade do México. Depois, encara Portugal, em 23 de junho, em Houston, e República Democrática do Congo, em 27 de junho, em Atlanta.
Holanda empilha chances nos primeiros minutos
A Holanda empilhou chances na primeira etapa e viu Malen, Reijnders e Gravenberch desperdiçarem oportunidades. Aos 29 minutos, o ponta Crysencio Summerville foi derrubado dentro da área pelo lateral Urozov. Após o pênalti ser marcado, Cody Gakpo bateu firme e abriu o placar.
Segundo tempo morno
A segunda etapa teve situação semelhante. A Holanda criou chances, mas teve dificuldades na pontaria. Já o Uzbequistão teve poucas oportunidades, mas chegou ao empate nos acréscimos, quando Sergeev aproveitou a sobra e mandou para o gol. A Holanda, no entanto, foi valente e chegou ao segundo gol nos acréscimos. Após pênalti sofrido por Van Hecke, Gakpo deslocou o goleiro ao bater no canto esquerdo e garantiu a vitória por 2 a 1.
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Praticamente no último lance da partida, já nos acréscimos, a Holanda teve um pênalti a seu favor e transformou a cobrança em gol. Gakpo voltou a ser decisivo, deslocou o goleiro e garantiu a vitória no encerramento do confronto.
Deu aula 🏅
Embora a seleção holandesa tenha feito uma partida abaixo do esperado, Cody Gakpo teve duas chances em cobranças de pênalti e garantiu a vitória da equipe.
Ficou abaixo 📉
O meio-campista Guus Til, do PSV Eindhoven, entrou na segunda etapa e cometeu um erro grave. Em uma bola lançada para o campo de ataque do Uzbequistão, o jogador colocou a mão na bola, interrompendo a jogada e colocando a equipe adversária novamente no jogo.
Não vou ver isso sozinho 😱
Logo aos nove minutos do primeiro tempo, a Holanda teve grande chance de abrir o placar. Após boa jogada de Van de Ven pela esquerda, Gakpo cruzou rasteiro para Malen que, livre, tinha apenas o trabalho de empurrar a bola para o gol, mas finalizou mal e mandou para fora.
🚨 | BIG CHANCE MISSED!!!!!!! ❌🎥— HeroFPL هيرو (@HeroFPL1) June 8, 2026
👤 Player: [ Donyell Malen ]
🇳🇱 Netherlands 0-0 Uzbekistan 🇺🇿#NEDUZB
👥 Follow me 👇
pic.twitter.com/4Ewyq7Zl7j
Confira as informações do jogo entre Holanda x Uzbequistão
✅ Ficha técnica
Holanda 2🆚1 Uzbequistão
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Icahn Stadium - New York.
🥅 Gols: Gakpo, 31'/1°T (1-0) e 52'/2°T (2-1) Holanda; Sergeev, 46'/2°T (1-1) Uzbequistão;
🟨 Cartões amarelos: Summerville (Holanda); Ashurmatov (Uzbequistão);
🟥 Cartões vermelhos: Til (Holanda);
Holanda: Verbruggen (Flekken); Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Reijnders e de Jong (Til); Gakpo, Malen (Brobbey) e Summerville. (Técnico: Ronald Koeman)
Uzbequistão: Yusupov; Ashurmatov, Sayfiev, Urozov e Khusanov; Shukurov, Mozgovoy, Fayzullaev (Iskanderov) e Urunov (Khamdamov); Nasrullaev e Shomurodov (Sergeev). (Técnico: Fabio Cannavaro)
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