Corinthians sofre quarto transfer ban por dívida na contratação de Charles Timão enfrenta graves problemas financeiros e acumula dívidas

O Corinthians sofreu seu quarto transfer ban. O clube foi comunicado nesta sexta-feira (20) de que está impedido de registrar novos jogadores em razão de uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, referente à contratação do volante Charles.

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A negociação foi conduzida em 2024, ainda na gestão do ex-presidente Augusto Melo. Na ocasião, o Corinthians acertou a compra do atleta por 1,6 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões na cotação da época). O pagamento foi dividido em três parcelas, sendo a primeira à vista.

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O Timão quitou as duas primeiras parcelas, mas deixou de pagar a última, no valor de 800 mil euros. O vencimento ocorreu em 15 de março de 2025, mas o pagamento não foi realizado.

Ainda no ano passado, o Midtjylland acionou a Fifa após o Corinthians atrasar o pagamento da contratação do volante Charles. O clube dinamarquês alegou o descumprimento do acordo firmado entre as partes.

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Na decisão, a Fifa condenou o Corinthians a pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões) ao Midtjylland. O valor inclui a parcela em atraso e as penalidades previstas pelo descumprimento do contrato.

Na tentativa de reverter a decisão, a diretoria do Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS). No entanto, o recurso foi rejeitado, mantendo a condenação imposta pela Fifa.

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Charles foi contratado pelo Corinthians em 2024 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Crise financeira no Corinthians e série de transfer bans

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. Assim, sofreu transfer ban e está impedido de contratar.

Já neste mês de julho, o Corinthians foi punido pelo não pagamento das multas aplicadas em três processos distintos, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno. Como o clube não quitou os valores dentro do prazo, recebeu uma nova sanção da Fifa.

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A terceira punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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