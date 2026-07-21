Rony abre o jogo e explica motivo de não ter acertado com o Corinthians
Atacante revelou detalhes das conversas com o Timão antes de fechar com o Santos
O atacante Rony, atualmente no Santos, explicou por que a negociação com o Corinthians, iniciada em janeiro, não foi concretizada. Na época, o jogador ainda defendia o Atlético-MG e chegou a conversar com dirigentes do Timão, mas as tratativas acabaram interrompidas.
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Segundo Rony, o principal motivo para o fim das conversas foi uma entrevista concedida por um diretor de futebol do Corinthians, que classificou a possibilidade como especulação. O atacante não citou o nome do dirigente.
— Teve, teve algumas conversas e não foi para frente. Tive uma conversa com o professor Dorival, com um diretor lá também, e morreu quando ele deu entrevista de que era só especulação. Depois, não foi mais para frente, ficou por isso mesmo — disse o atacante Rony em entrevista à Espn.
Rony foi anunciado pelo Santos no dia 30 de janeiro, após negociação com o Atlético-MG. Para contratar o atacante, o Peixe desembolsou 3 milhões de euros (R$ 18 milhões na cotação da época).
Desde que chegou ao Alvinegro Praiano, o jogador disputou 25 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.
Carreira de Rony
Nascido em Magalhães Barata, no Pará, Ronielson da Silva Barbosa iniciou a carreira profissional no Remo, onde foi bicampeão paraense em 2014 e 2015, aos 19 anos. Após passagem pelo Náutico, em 2016, teve uma experiência no futebol japonês, defendendo o Albirex Niigata, antes de retornar ao Brasil para atuar por Athletico-PR, Palmeiras e Atlético-MG, seu último clube antes de acertar com o Santos.
O atacante é o sexto maior artilheiro brasileiro da história da Conmebol Libertadores, com 23 gols, além de ser o maior garçom brasileiro da competição, com 21 assistências. Na Copa Sul-Americana, torneio que disputa pelo Peixe, Rony já chegou a duas finais e conquistou o título da edição de 2018.
Em 2023, também foi convocado em duas oportunidades para amistosos da Seleção Brasileira.
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