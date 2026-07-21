Corinthians: Marcelo Paz detalha proposta para Memphis e fala em 'bom desfecho' Dirigente explica a estratégia financeira adotada pelo clube para o possível acordo

Em entrevista durante um evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, voltou a falar sobre a possível renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay.

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O dirigente afirmou que o Corinthians apresentou uma proposta de renovação dentro das limitações financeiras do clube. A oferta combina salário fixo com mecanismos alternativos de remuneração, como receitas provenientes de ações comerciais, eventos, patrocínios e produtos desenvolvidos em parceria com o jogador, na tentativa de viabilizar um novo acordo.

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— Há um desejo do clube e uma clareza do que o clube pode fazer. Ele recebeu a proposta, que inclui salário, mas também outras formas de remuneração mais criativas, como produtos criados, eventos e patrocínio que se consiga em conjunto para compor um possível salário maior a partir de receitas que entrem para o Corinthians e para o Memphis — disse ao Ge.

— A gente espera que tenha um bom desfecho. Já estamos nos dias finais para ter algum acontecimento mais definitivo quanto a essa possível renovação — seguiu.

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Na sequência, Marcelo Paz explicou que o Corinthians apresentou uma proposta compatível com a atual realidade financeira do clube e revelou que as conversas seguem em andamento.

— O clube colocou uma condição que é possível realizar. Um contrato bem diferente do que é o atual. Existe um debate na mesa. Pode ser que tenha um desfecho nos próximos dias, até domingo, até segunda, não sei — concluiu Paz.

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Memphis Depay negocia renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Quando Memphis volta?

O Corinthians definiu a data para a chegada do atacante Memphis Depay, que no momento está de férias após a disputa da Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador retorne ao Brasil no sábado (25) e se reapresente na próxima segunda-feira (27).

As férias do atacante completam 25 dias no sábado (25). Como o Corinthians enfrenta o Bahia fora de casa na mesma data, as conversas sobre o futuro do holandês ficaram para o início da próxima semana.

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O Lance! apurou que, em um primeiro momento, Memphis não deve ir ao gramado para atividades com o elenco. A prioridade será a realização de reuniões com a diretoria para definir se o atacante permanecerá no clube.

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