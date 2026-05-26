menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026; veja duelos

Partidas das oitavas serão disputadas apenas após a Copa do Mundo

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
11:11
Favorite o Lance! no Google
Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
imagem cameraSorteio das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Os jogos serão disputados somente após a Copa do Mundo, nas duas primeiras semanas de agosto.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Neymar preocupa; veja situação dos convocados da Seleção de Ancelotti

Além dos duelos, a CBF também definiu a ordem dos mandos de campo das partidas. Diferentemente das fases anteriores, o sorteio das oitavas não contou com divisão por potes, o que permitiu confrontos sem qualquer restrição entre os 16 clubes classificados.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

  1. Fluminense x Vasco
  2. Corinthians x Internacional
  3. Grêmio x Mirassol
  4. Vitória x Athletico-PR
  5. Juventude x Atlético-MG
  6. Santos x Remo
  7. Chapecoense x Cruzeiro
  8. Palmeiras x Fortaleza

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

continua após a publicidade
Taça Copa do Brasil
Taça Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A CBF também confirmou que um novo sorteio será realizado após o término das oitavas para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. A final da Copa do Brasil de 2026 será disputada em jogo único.

Datas-bases da Copa do Brasil 2026

  1. Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta)
  2. Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta)
  3. Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta)
  4. Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a ser divulgado)

Premiações da Copa do Brasil

  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias