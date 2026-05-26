A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Os jogos serão disputados somente após a Copa do Mundo, nas duas primeiras semanas de agosto.

continua após a publicidade

➡️ Neymar preocupa; veja situação dos convocados da Seleção de Ancelotti

Além dos duelos, a CBF também definiu a ordem dos mandos de campo das partidas. Diferentemente das fases anteriores, o sorteio das oitavas não contou com divisão por potes, o que permitiu confrontos sem qualquer restrição entre os 16 clubes classificados.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Fluminense x Vasco Corinthians x Internacional Grêmio x Mirassol Vitória x Athletico-PR Juventude x Atlético-MG Santos x Remo Chapecoense x Cruzeiro Palmeiras x Fortaleza

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Taça Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A CBF também confirmou que um novo sorteio será realizado após o término das oitavas para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. A final da Copa do Brasil de 2026 será disputada em jogo único.

Datas-bases da Copa do Brasil 2026

Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta) Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta) Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta) Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a ser divulgado)

Premiações da Copa do Brasil

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte