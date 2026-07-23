Memphis propõe contrato de três anos, redução salarial e ajuda ao Corinthians
Vínculo do camisa 10 com o Timão se encerra no final do mês de julho
O Corinthians recebeu uma contraproposta de Memphis Depay para a renovação de contrato. O vínculo do atacante com o clube se encerra no próximo dia 31 de julho e, até o momento, as partes ainda não chegaram a um acordo pela permanência do holandês. As informações foram publicadas inicialmente pelo Ge e confirmadas pela reportagem do Lance!.
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Na proposta apresentada, Memphis sugeriu um novo contrato com duração de três anos. O atacante também aceitou reduzir o salário em relação ao vínculo atual e propôs a realização de ações de marketing em conjunto com o Corinthians. Além disso, o jogador continuaria tendo direito a bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos previstos no contrato vigente, conforme apurou a reportagem.
Outro ponto da contraproposta envolve a situação financeira entre as partes. A dívida de aproximadamente R$ 40 milhões do Corinthians com o atacante seria parcelada ao longo dos três anos do novo contrato. A medida é vista como uma alternativa para facilitar a permanência do jogador diante da delicada situação financeira do clube.
Memphis também colocou sua equipe à disposição para auxiliar o Corinthians na busca por parceiros financeiros que possam viabilizar a continuidade do projeto e também ajudar o clube na grave crise financeira que vive.
Quando Memphis volta?
O Corinthians definiu a data para a chegada do atacante Memphis Depay, que no momento está de férias após a disputa da Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador retorne ao Brasil no sábado (25) e se reapresente na próxima segunda-feira (27).
As férias do atacante completam 25 dias no sábado (25). Como o Corinthians enfrenta o Bahia fora de casa na mesma data, as conversas sobre o futuro do holandês ficaram para o início da próxima semana.
O Lance! apurou que, em um primeiro momento, Memphis não deve ir ao gramado para atividades com o elenco. A prioridade será a realização de reuniões com a diretoria para definir se o atacante permanecerá no clube.
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