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Corinthians acerta saída de atacante apelidado de 'Messinho'

Atacante encerra passagem pela base alvinegra após chegada em 2021

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 24/04/2026
18:59
Lucas Corrêa em ação pelo Sub-20 do Corinthians antes da rescisão contratual (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraLucas Corrêa em ação pelo Sub-20 do Corinthians antes da rescisão contratual (Foto: Reprodução/Instagram)
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O Corinthians acertou a saída do atacante Lucas Corrêa, da equipe Sub-20. O encerramento do vínculo foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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Lucas tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. Segundo informações publicadas inicialmente pela "Rádio TMC", o clube manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.

O jogador chegou ao Corinthians em 2021 e disputou, inicialmente pelo Sub-17, três partidas. Em seguida, no Sub-20, foram mais quatro.

Por ser ponta-direita e canhoto, Lucas Corrêa foi chamado em determinado momento de "Messinho" no Parque São Jorge. As constantes lesões, no entanto, atrapalharam o rendimento do atleta.

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Lucas Corrêa fez parte do título do Campeonato Paulista Sub-17. Ainda não há definição sobre o futuro do atleta em outras equipes.

Lucas Corrêa foi campeão pelo Sub-17 do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)
Lucas Corrêa foi campeão pelo Sub-17 do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Corinthians passa por reformulação 

O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base e encerrou o vínculo com mais de 20 jogadores. A medida reduz o elenco, considerado inchado no setor.

As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.

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Jogadores com saídas oficializadas:

  1. Arthur Moura (atacante, rescisão)
  2. Fernando Vera (zagueiro, foi para o ZTE, da Hungria)
  3. Gabriel Caipira (lateral-direito, emprestado ao Betim-MG)
  4. Guilherme Gama (zagueiro, foi para o Athletico-PR)
  5. Guilherme Martins (lateral-direito, rescisão)
  6. João Poncidonio (atacante, rescisão)
  7. Juninho (atacante, foi para o FK IMT, da Sérvia)
  8. Kauã Henrique (atacante, foi para o Barra-FC)
  9. Kauã Marim (atacante, rescisão)
  10. Lucão (volante, foi para o Goiás)
  11. Lucas Souza (lateral-direito, rescisão)
  12. Pedro Neto (zagueiro, rescisão)
  13. Richard Henry (atacante, foi para o Barra-SC)
  14. Robert (lateral-esquerdo, rescisão)
  15. Ruan Victor (zagueiro, rescisão)
  16. Thierry (zagueiro, fim de contrato)
  17. Thomas Lisboa (volante, foi para o JK Tammeka, da Estônia)
  18. Tiaguinho (meia, foi para o Novorizontino)
  19. Vinícius Gomes (lateral-esquerdo, foi para o Sport)

Cabe ressaltar que, entre os nomes citados, Fernando VeraThomas Lisboa e Gabriel Caipira já não têm idade para atuar nas categorias de base. Assim, deixam de integrar o grupo formador e passam a fazer parte do elenco profissional. Sem espaço com Dorival Júnior, os três acabaram sendo negociados.

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