Corinthians acerta saída de atacante apelidado de 'Messinho'
Atacante encerra passagem pela base alvinegra após chegada em 2021
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O Corinthians acertou a saída do atacante Lucas Corrêa, da equipe Sub-20. O encerramento do vínculo foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
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Lucas tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. Segundo informações publicadas inicialmente pela "Rádio TMC", o clube manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.
O jogador chegou ao Corinthians em 2021 e disputou, inicialmente pelo Sub-17, três partidas. Em seguida, no Sub-20, foram mais quatro.
Por ser ponta-direita e canhoto, Lucas Corrêa foi chamado em determinado momento de "Messinho" no Parque São Jorge. As constantes lesões, no entanto, atrapalharam o rendimento do atleta.
Lucas Corrêa fez parte do título do Campeonato Paulista Sub-17. Ainda não há definição sobre o futuro do atleta em outras equipes.
Corinthians passa por reformulação
O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base e encerrou o vínculo com mais de 20 jogadores. A medida reduz o elenco, considerado inchado no setor.
As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.
Jogadores com saídas oficializadas:
- Arthur Moura (atacante, rescisão)
- Guilherme Martins (lateral-direito, rescisão)
- João Poncidonio (atacante, rescisão)
- Juninho (atacante, foi para o FK IMT, da Sérvia)
- Kauã Henrique (atacante, foi para o Barra-FC)
- Kauã Marim (atacante, rescisão)
- Lucão (volante, foi para o Goiás)
- Lucas Souza (lateral-direito, rescisão)
- Pedro Neto (zagueiro, rescisão)
- Robert (lateral-esquerdo, rescisão)
- Ruan Victor (zagueiro, rescisão)
- Thierry (zagueiro, fim de contrato)
- Thomas Lisboa (volante, foi para o JK Tammeka, da Estônia)
- Tiaguinho (meia, foi para o Novorizontino)
- Vinícius Gomes (lateral-esquerdo, foi para o Sport)
Cabe ressaltar que, entre os nomes citados, Fernando Vera, Thomas Lisboa e Gabriel Caipira já não têm idade para atuar nas categorias de base. Assim, deixam de integrar o grupo formador e passam a fazer parte do elenco profissional. Sem espaço com Dorival Júnior, os três acabaram sendo negociados.
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