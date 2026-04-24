Corinthians acerta saída de atacante apelidado de 'Messinho'

O Corinthians acertou a saída do atacante Lucas Corrêa, da equipe Sub-20. O encerramento do vínculo foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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Lucas tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. Segundo informações publicadas inicialmente pela "Rádio TMC", o clube manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.

O jogador chegou ao Corinthians em 2021 e disputou, inicialmente pelo Sub-17, três partidas. Em seguida, no Sub-20, foram mais quatro.

Por ser ponta-direita e canhoto, Lucas Corrêa foi chamado em determinado momento de "Messinho" no Parque São Jorge. As constantes lesões, no entanto, atrapalharam o rendimento do atleta.

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Lucas Corrêa fez parte do título do Campeonato Paulista Sub-17. Ainda não há definição sobre o futuro do atleta em outras equipes.

Lucas Corrêa foi campeão pelo Sub-17 do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Corinthians passa por reformulação

O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base e encerrou o vínculo com mais de 20 jogadores. A medida reduz o elenco, considerado inchado no setor.

As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.

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Jogadores com saídas oficializadas:

Cabe ressaltar que, entre os nomes citados, Fernando Vera, Thomas Lisboa e Gabriel Caipira já não têm idade para atuar nas categorias de base. Assim, deixam de integrar o grupo formador e passam a fazer parte do elenco profissional. Sem espaço com Dorival Júnior, os três acabaram sendo negociados.

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