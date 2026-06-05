Quem é o amigo de Memphis da seleção que vestiu a camisa do Corinthians?

Os torcedores do Corinthians repercutiram, nas últimas horas, uma imagem do atacante Noa Lang vestindo a camisa do clube durante a preparação da seleção holandesa para a Copa do Mundo. Companheiro de Memphis Depay na equipe nacional, o jogador chamou a atenção da torcida alvinegra após o registro circular nas redes sociais.

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Aos 26 anos, Noa Lang nasceu em Capelle aan den IJssel, na Holanda. O atleta atua principalmente como ponta esquerda, mas também pode desempenhar funções no meio-campo. Ao longo da formação, passou pelas categorias de base de RSV HION Rotterdam, Feyenoord e Beşiktaş, antes de chegar ao Ajax, clube onde foi revelado para o futebol profissional.

Noa Lang construiu a parte mais sólida da carreira atuando pelo Club Brugge, da Bélgica. Pelo clube, disputou 125 partidas, marcou 38 gols e distribuiu 34 assistências, somando 72 participações diretas em gols. O desempenho o transformou em um dos principais destaques da equipe no período, contribuindo para títulos nacionais e despertando o interesse de clubes de outras ligas europeias.

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Após a passagem de destaque na Bélgica, o atacante seguiu para o PSV, onde manteve números expressivos. Em 63 jogos, balançou as redes 19 vezes e deu 14 assistências, acumulando 33 participações em gols. Antes disso, também vestiu a camisa do Ajax, clube que o revelou, registrando quatro gols e uma assistência em 14 partidas. Durante o período em que pertencia ao clube de Amsterdã, ainda teve uma passagem por empréstimo pelo Twente, com um gol em sete confrontos.

Nos anos mais recentes, Lang atuou por Napoli e Galatasaray. Pelo clube italiano, participou de 27 partidas, com um gol e duas assistências, enquanto na equipe turca somou dois gols e três assistências em 19 jogos.

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Convocado com frequência para a seleção da Holanda, o atacante acumula 15 partidas e três gols pela equipe nacional, consolidando sua presença no cenário internacional.

Noa Lang em ação pela Holanda (Foto: Arquivo pessoal)

Filho de ex-jogador da Holanda

Noa é filho de Jeffrey Lang, ex-jogador da seleção holandesa. Recentemente, o pai comentou sobre a convocação do atacante para a Copa do Mundo e destacou a forma como o jogador lida com a pressão de defender a equipe nacional.

— Noa não fica nervoso. Ele acha isso principalmente emocionante. Quanto mais pressão, melhor ele joga. Eu sei como ele é. Ele só acha isso divertido — disse ao jornal Telegraaf.

Ao comentar a disputa por espaço na seleção, Jeffrey reconheceu a forte concorrência no setor ofensivo e avaliou que o filho precisará aguardar oportunidades para conquistar mais minutos durante o torneio.

— Ele precisa demonstrar que está se divertindo e que está em forma. Aí as coisas vão acontecer naturalmente. Isso é futebol. Cody Gakpo vem se saindo muito bem há anos na seleção holandesa. Enquanto Cody estiver indo bem, Noa precisa apenas esperar sua chance e aproveitá-la quando ela surgir — seguiu.

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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