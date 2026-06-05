Willian de Oliveira, auxiliar técnico do Zenit, da Rússia, abriu as portas para o retorno do atacante Yuri Alberto ao clube. Em entrevista ao programa Fala Fonte, da ESPN, o profissional foi questionado sobre a possibilidade e aprovou o retorno.

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Yuri Alberto passou pelo Zenit em 2022, onde disputou 15 jogos, marcou seis gols e deu três assistências, além de participar do Campeonato Russo.

— O Yuri? Como jogador, é uma posição que todo mundo precisa. A gente conhece bem e teria toda qualidade para voltar e, de repente, seguir com a história dele aqui. Quando começaram os conflitos, ele decidiu voltar ao Brasil, esperar o que ia acontecer. O desejo dele era jogar a Champions. Foi o único jogador que quis voltar ao Brasil. O clube falou com o Corinthians, aí que começaram as negociações com os times do Brasil. Fizemos uma negociação, cedemos, ficamos com 50% e fechamos com outros atletas — disse Willian de Oliveira.

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Yuri Alberto deseja retornar à europa

O camisa 9 admitiu, no dia 14 de maio, que já conversou com seus representantes sobre o desejo de buscar novos desafios.

— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse à TV Globo.

— Junto da minha família, eu já tinha falado. O Osmar (Stabile, presidente do Corinthians) nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que, se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa do Mundo a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso — seguiu.

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Yuri Alberto admitiu desejo de voltar para Europa (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O Corinthains quer vender?

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, falou sobre a possível saída do atacante Yuri Alberto. Em entrevista à TMC, o cartola apontou que as declarações do camisa 9 podem ter sido induzidas por seu empresário.

— O Yuri foi induzido pelo empresário a falar aquilo (sobre querer sair). Ele é um menino bom, está sempre sorrindo. O mais importante para um jogador é manter o ímpeto de correr e ajudar os companheiros; ele nunca deixou de participar, sempre terminava os jogos exausto, então víamos uma dedicação muito grande. O que aconteceu foi puramente uma questão de bastidor, de empresário. Ele vai continuar conosco, tenho certeza absoluta — disse Stabile.

O presidente ainda revelou que as chances de vender Yuri Alberto são nulas e apontou os valores que poderiam iniciar uma conversa para negociação.

— Não tem, não (chance de vender o Yuri). O Corinthians tem um percentual, um valor estipulado por esse percentual: 20 milhões de euros. Se vier, a gente libera. Se não quiserem, podem pagar a multa rescisória, também — completou.

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