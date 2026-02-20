Corinthians acerta saída para Europa de volante da base observado por Dorival

O Corinthians acertou a saída do volante Thomas Lisboa, cria da base alvinegra, para o JK Tammeka, da Estônia. Com contrato por três anos, o anúncio já foi feito por meio das redes sociais do clube europeu.

O jogador, de 21 anos, tinha vínculo até 31 de dezembro de 2026, renovado recentemente. Com a negociação, o Timão manteve um percentual dos direitos econômicos do atleta. O Lance! apura qual foi a fatia exata mantida.

— Considero como minhas principais qualidades o passe e a construção de jogadas, e espero poder ajudar a equipe com isso. Estou muito aberto a aprender coisas novas para evoluir como jogador — disse o jogador em sua chegada ao clube.

— Minhas primeiras impressões de Tartu foram as melhores possíveis, e acho que o clube me recebeu muito bem. Aos torcedores do JK Tammeka, digo que espero ajudar a equipe a ter uma boa temporada, com muitas vitórias que tragam muita alegria aos fãs — completou.

Em outubro do ano passado, Thomas Lisboa passou a treinar com o elenco profissional durante o período de recesso da equipe Sub-20.

Thomas Lisboa acertou com o JK Tammeka (Foto: Divulgação)

Carreira de Thomas Lisboa

Thomas Lisboa nasceu em São Paulo em janeiro de 2005. O jogador chegou ao clube aos sete anos e desde então fez toda sua formação no Timão.

No sub-20 desde 2023, Thomas teve uma temporada de destaque em 2024, com mais de 40 partidas disputadas e três gols anotados. No entanto, sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo e perdeu a Copinha de 2025.

Pelo Corinthians, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, atuou como capitão da categoria e chegou a acumular experiências na Seleção Brasileira durante treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava.

