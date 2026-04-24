Corinthians x Palmeiras: STJD reduz pena de Hugo Souza e retira perda de mando

O Corinthians conseguiu reduzir parte das punições aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a confusão generalizada no clássico contra o Palmeiras, disputado no dia 12, pelo Campeonato Brasileiro.

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O clube recorreu das sanções impostas inicialmente e obteve decisões favoráveis em alguns pontos. O lateral Matheuzinho teve a suspensão diminuída para dois jogos (eram quatro), enquanto o goleiro Hugo Souza recebeu pena de apenas uma partida (eram duas). A tendência é que ambos cumpram esse jogo na partida diante do Vasco, no domingo (26), na Neo Química Arena.

No episódio mais grave, caracterizado como injúria racial com base no artigo 243-G, o STJD retirou a punição de perda de mando de campo. Como contrapartida, o Corinthians terá de interditar o setor Oeste Inferior da Neo Química Arena em um próximo compromisso, com chance de cumprimento no confronto contra o São Paulo.

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A medida limita temporariamente a presença de público em 8.440 lugares, enquanto a multa de R$ 80 mil segue em vigor. A informação detalhada do setor foi divulgado pela jornalista "Bianca Molina".

O Corinthians também conseguiu reverter a punição envolvendo o uso de drone. Já a multa de R$ 20 mil relacionada ao tumulto generalizado foi mantida pelo tribunal.

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Matheuzinho também teve punição reduzida (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Briga generalizada no Corinthians

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou um "tumulto generalizado" após o empate no clássico. Houve um empurrão no atacante Luighi, do Palmeiras, além de Matheuzinho, do Corinthians, envolvido em lance que resultou em expulsão.

O Palmeiras publicou nota nas redes sociais informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes.

O Corinthians também divulgou uma nota informando que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Segundo o clube alvinegro, os atletas vão registrar B.O. no Jecrim.

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