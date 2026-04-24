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Corinthians x Palmeiras: STJD reduz pena de Hugo Souza e retira perda de mando

Clube tem decisões favoráveis em julgamento, com diminuição de sanções

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 24/04/2026
12:41
Punição de Hugo Souza foi reduzida (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)
imagem cameraPunição de Hugo Souza foi reduzida (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)
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O Corinthians conseguiu reduzir parte das punições aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a confusão generalizada no clássico contra o Palmeiras, disputado no dia 12, pelo Campeonato Brasileiro.

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O clube recorreu das sanções impostas inicialmente e obteve decisões favoráveis em alguns pontos. O lateral Matheuzinho teve a suspensão diminuída para dois jogos (eram quatro), enquanto o goleiro Hugo Souza recebeu pena de apenas uma partida (eram duas). A tendência é que ambos cumpram esse jogo na partida diante do Vasco, no domingo (26), na Neo Química Arena.

No episódio mais grave, caracterizado como injúria racial com base no artigo 243-G, o STJD retirou a punição de perda de mando de campo. Como contrapartida, o Corinthians terá de interditar o setor Oeste Inferior da Neo Química Arena em um próximo compromisso, com chance de cumprimento no confronto contra o São Paulo.

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A medida limita temporariamente a presença de público em 8.440 lugares, enquanto a multa de R$ 80 mil segue em vigor. A informação detalhada do setor foi divulgado pela jornalista "Bianca Molina".

O Corinthians também conseguiu reverter a punição envolvendo o uso de drone. Já a multa de R$ 20 mil relacionada ao tumulto generalizado foi mantida pelo tribunal.

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Matheuzinho também teve punição reduzida (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
Matheuzinho também teve punição reduzida (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Briga generalizada no Corinthians

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou um "tumulto generalizado" após o empate no clássico. Houve um empurrão no atacante Luighi, do Palmeiras, além de Matheuzinho, do Corinthians, envolvido em lance que resultou em expulsão.

Palmeiras publicou nota nas redes sociais informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes.

Corinthians também divulgou uma nota informando que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Segundo o clube alvinegro, os atletas vão registrar B.O. no Jecrim.

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