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Memphis leva 'barbeiro do Corinthians' para concentração da Holanda na Copa

Erich "Vintecinco" viaja até a base da seleção holandesa em Kansas City para cuidar do visual do atacante

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 21:13
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Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)
Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)

O atacante Memphis contou com a presença de Erich "Vintecinco", barbeiro que atende jogadores do Corinthians, durante a preparação da Holanda para a Copa do Mundo de 2026. O profissional foi convidado pelo camisa 10 para realizar serviços de cabelo e barba na concentração da seleção holandesa, instalada em Kansas City, nos Estados Unidos.

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    Erich trabalha com diversos atletas do elenco corintiano no CT Joaquim Grava e publicou nas redes sociais imagens do atendimento a Memphis. O barbeiro também compartilhou uma mensagem sobre a experiência de acompanhar a seleção holandesa durante o período de preparação para o Mundial.

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    Passagem pelos Estados Unidos

    Antes de encontrar Memphis, Erich também atendeu o atacante Talles Magno, ex-jogador do Corinthians e atualmente atleta do New York City FC, da Major League Soccer (MLS).

    A presença do barbeiro na concentração da Holanda chamou atenção por sua relação profissional com jogadores do clube paulista e pela proximidade construída com Memphis desde a chegada do atacante ao futebol brasileiro.

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    Estreia da Copa do Mundo

    A seleção holandesa está no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Japão, Suécia e Tunísia. A estreia da equipe será contra os japoneses, no dia 14 de junho, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. Memphis integra a lista de convocados da Holanda para a disputa do torneio e é uma das opções ofensivas da equipe para a competição.

    Memphis comemora gol marcado pela Holanda sobre Malta
    Memphis comemora gol marcado pela Holanda sobre Malta (Foto: Divulgação)

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