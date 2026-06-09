Campeão por Flamengo e Corinthians fecha com a CazéTV para a Copa do Mundo Ex-meia se junta a um time de comentaristas para as transmissões

A CazéTV segue ampliando seu time para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 e acaba de confirmar mais um reforço para as transmissões do torneio. Ex-jogador do Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira, Elias passa a integrar o elenco do canal durante o Mundial, participando das transmissões e análises dos jogos ao longo da competição.

O ex-volante do Flamengo e do Corinthians chega para contribuir com leituras táticas, análises técnicas e a experiência de quem atuou em grandes clubes do futebol brasileiro. Ele se junta a um elenco que já reúne alguns dos principais nomes do futebol mundial. Ao longo da Copa, a CazéTV também contará com Romário, Ricardo Quaresma, Djalminha, Rodrigo Caio e Nenê.

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Com os novos reforços, a CazéTV fortalece ainda mais sua aposta em ex-atletas como protagonistas da cobertura da Copa do Mundo de 2026, reunindo diferentes gerações, trajetórias e perspectivas para acompanhar o maior evento esportivo do planeta.

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Elias teve passagens por Flamengo e Corinthians (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Além de Elias, ex-Flamengo e Corinthians, CazéTV confirmou participação de Diogo Defante

Diogo Defante é presença confirmada no elenco da CazéTV para a Copa do Mundo de 2026. Um dos nomes mais populares da internet brasileira será um dos destaques da cobertura in loco do canal durante o Mundial, integrando a programação da CazéTV ao longo de toda a competição com participações e quadros especiais nos programas da casa.

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Presença marcante na cobertura da Copa do Mundo de 2022 pela CazéTV, no Catar, Defante conquistou o público com seu estilo espontâneo e pela capacidade de encontrar situações inusitadas que rapidamente repercutiram nas redes sociais.