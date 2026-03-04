O atacante Richard Henry, de 18 anos, acertou com o Barra, de Santa Catarina. O jogador deixou o Sub-20 do Corinthians recentemente e já teve a rescisão publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Assim como publicou inicialmente a "Central do Timão", o Corinthians manteve 20% dos direitos econômicos do atleta. O jogador nasceu no Paraná e se destacou no PSTC, de sua terra natal, antes de chegar ao clube do Parque São Jorge.

Segundo dados do site "O Gol", pelo Corinthians foram 17 jogos pela equipe Sub-17, com três gols marcados, além de oito partidas pelo Sub-20. No ano passado, participou de três jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, todos entrando no segundo tempo.

Corinthians liberou atacante de sua equipe de base (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Mudanças na base do Corinthians

O Corinthians vem passando por uma reformulação nas categorias de base. Robson Zimerman foi desligado da função de coordenador do futebol de base, enquanto Carlos Auricchio, o Nenê do Posto, deixou o cargo de diretor estatutário da área.

De acordo com apuração do Lance!, Nenê do Posto estava insatisfeito com decisões tomadas pelo executivo Erasmo Damiani, responsável por conduzir mudanças no departamento desde sua chegada. Recentemente, Ricardo Oliveira, da área de captação, também foi desligado.

Por fim, o Timão anunciou a contratação de Ricardo Drubscky para o cargo de coordenador técnico do futebol de base masculino.

Jogadores com saídas oficializadas:

