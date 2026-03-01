O Corinthians acertou a saída do zagueiro Guilherme Gama, de 17 anos. O jogador tinha contrato com o clube até outubro de 2017, mas o vínculo foi encerrado antecipadamente de comum acordo.

No acordo, o Timão manteve 30% dos direitos econômicos do defensor. A decisão pela saída partiu do atleta, que priorizou a busca por mais oportunidades para se desenvolver. Guilherme Gama tem negociação avançada com o Athletico-PR, inicialmente para atuar na equipe Sub-20.

O zagueiro se destacou nas categorias de base do Corinthians e chegou a trabalhar com o técnico Ramón Díaz no time profissional. Guilherme Gama foi relacionado para o duelo contra o Água Santa, que terminou com vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, e para o empate diante da Portuguesa, por 2 a 2, ambos pelo Paulistão de 2025. Nas duas oportunidades, permaneceu no banco de reservas.

Apesar dos bons indícios, lesões limitaram sua sequência na equipe Sub-20 do Timão, fazendo com que perdesse a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Guilherme Gama deixou o Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja abaixo a postagem do zagueiro

Hoje me despeço do Sport Club Corinthians Paulista depois de sete anos que marcaram minha vida.

Cheguei com sonhos e saio mais maduro, grato e orgulhoso por tudo que vivi com essa camisa. Foram dias de luta, aprendizado, superação e momentos inesquecíveis dentro e fora de campo.

Agradeço a todos os profissionais, companheiros e à Fiel torcida, que sempre esteve ao nosso lado. Levo comigo amizades, ensinamentos e uma história que jamais será apagada.

Obrigado por tudo, Corinthians.

