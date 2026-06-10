José Martínez se coloca à disposição para voltar ao Corinthians: 'Amo de verdade'
Volante comenta saída do clube após episódio na pré-temporada
José Martínez voltou a comentar a polêmica saída do Corinthians, ocorrida após o atraso na reapresentação na pré-temporada. O volante perdeu toda a pré-temporada após alegar ter ficado preso na Venezuela e, quando retornou, foi constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
— Nesta vida, todos erramos. Se eu cometi algum erro, peço desculpas, mas nunca foi minha intenção voltar atrasado. O que eu queria era retornar o mais rápido possível, porque sabia da lesão que tinha e queria resolvê-la — disse Martínez em entrevista à ESPN.
— Se errei, peço desculpas à torcida e a todos os torcedores do Corinthians. De verdade, se quiserem que eu volte para o Corinthians, eu volto, porque amo o Corinthians de verdade — seguiu.
O principal ponto envolvendo a lesão de José Martínez é que começaram a circular nas redes sociais imagens do volante participando de um torneio festivo durante o período de férias. Nas imagens, é possível ver uma proteção no joelho lesionado, justamente o que precisou ser operado.
Ciente da situação, o Corinthians encaminhou o caso ao departamento jurídico do clube para avaliar os próximos passos. Internamente, já havia descontentamento pelo atraso na reapresentação do atleta.
Apesar dos problemas políticos enfrentados pela Venezuela, Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador, o que causou mal-estar interno. Com todo esse contexto, o clube optou pela saída do atleta.
No acordo, ficou definido que o clube ficará responsável por 30% do salário de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de arcar com os custos da cirurgia no joelho esquerdo. O encerramento do vínculo entre as partes já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
— Eu não consegui retornar no prazo por problemas com o passaporte. Muitos disseram que eu não tinha um passaporte válido. Eu tinha um passaporte vigente, mas ele não tinha mais folhas para os carimbos. Quando voltei para a Venezuela, em outubro, tive alguns dias de folga e vim buscar meu filho. Acabei retornando dois dias depois porque não consegui viajar com ele. Meu filho é americano e tem passaporte dos Estados Unidos. O Brasil exige visto para cidadãos americanos, e eu não sabia disso. Por isso, demorei dois dias para voltar — disse.
— Quando retornei ao Brasil, conversei com os dirigentes e expliquei que havia tido um problema na Colômbia porque meu passaporte não tinha mais folhas para receber carimbos. Falei com um dirigente, e ele disse que tentaria me ajudar junto à embaixada da Venezuela no Brasil para resolver a situação do meu passaporte e verificar se seria possível emitir um novo documento rapidamente, para que eu não tivesse problemas ao voltar da Venezuela em dezembro — completou.
Passagem pelo Corinthians
José Martínez, de 37 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2024, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, clube com o qual conquistou o Supporters' Shield em 2020. Em seu país natal, defendeu Deportivo JBL (VEN) e Zulia (VEN), onde venceu a Copa Venezuela em 2018.
Pelo Corinthians, Martínez disputou 70 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. O contrato do volante com o Timão era válido até 31 de dezembro de 2027.
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