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José Martínez se coloca à disposição para voltar ao Corinthians: 'Amo de verdade'

Volante comenta saída do clube após episódio na pré-temporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
10/06/2026 10:40
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José Martínez deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
José Martínez deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

José Martínez voltou a comentar a polêmica saída do Corinthians, ocorrida após o atraso na reapresentação na pré-temporada. O volante perdeu toda a pré-temporada após alegar ter ficado preso na Venezuela e, quando retornou, foi constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

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    • — Nesta vida, todos erramos. Se eu cometi algum erro, peço desculpas, mas nunca foi minha intenção voltar atrasado. O que eu queria era retornar o mais rápido possível, porque sabia da lesão que tinha e queria resolvê-la — disse Martínez em entrevista à ESPN.

    — Se errei, peço desculpas à torcida e a todos os torcedores do Corinthians. De verdade, se quiserem que eu volte para o Corinthians, eu volto, porque amo o Corinthians de verdade — seguiu.

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    O principal ponto envolvendo a lesão de José Martínez é que começaram a circular nas redes sociais imagens do volante participando de um torneio festivo durante o período de férias. Nas imagens, é possível ver uma proteção no joelho lesionado, justamente o que precisou ser operado.

    Ciente da situação, o Corinthians encaminhou o caso ao departamento jurídico do clube para avaliar os próximos passos. Internamente, já havia descontentamento pelo atraso na reapresentação do atleta.

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    Apesar dos problemas políticos enfrentados pela Venezuela, Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador, o que causou mal-estar interno. Com todo esse contexto, o clube optou pela saída do atleta.

    No acordo, ficou definido que o clube ficará responsável por 30% do salário de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de arcar com os custos da cirurgia no joelho esquerdo. O encerramento do vínculo entre as partes já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

    — Eu não consegui retornar no prazo por problemas com o passaporte. Muitos disseram que eu não tinha um passaporte válido. Eu tinha um passaporte vigente, mas ele não tinha mais folhas para os carimbos. Quando voltei para a Venezuela, em outubro, tive alguns dias de folga e vim buscar meu filho. Acabei retornando dois dias depois porque não consegui viajar com ele. Meu filho é americano e tem passaporte dos Estados Unidos. O Brasil exige visto para cidadãos americanos, e eu não sabia disso. Por isso, demorei dois dias para voltar — disse.

    — Quando retornei ao Brasil, conversei com os dirigentes e expliquei que havia tido um problema na Colômbia porque meu passaporte não tinha mais folhas para receber carimbos. Falei com um dirigente, e ele disse que tentaria me ajudar junto à embaixada da Venezuela no Brasil para resolver a situação do meu passaporte e verificar se seria possível emitir um novo documento rapidamente, para que eu não tivesse problemas ao voltar da Venezuela em dezembro — completou.

    José Martínez foi contratado pelo Corinthians na gestão Augusto Melo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
    José Martínez foi contratado pelo Corinthians na gestão Augusto Melo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

    Passagem pelo Corinthians

    José Martínez, de 37 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2024, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, clube com o qual conquistou o Supporters' Shield em 2020. Em seu país natal, defendeu Deportivo JBL (VEN) e Zulia (VEN), onde venceu a Copa Venezuela em 2018.

    Pelo Corinthians, Martínez disputou 70 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. O contrato do volante com o Timão era válido até 31 de dezembro de 2027.

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