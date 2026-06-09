Goleira do Corinthians deve ser desfalque do Brasil contra os EUA Arthur Elias falou sobre a situação de Lelê em coletiva de imprensa

A goleira Lelê, do Corinthians, deve ser desfalque da Seleção Brasileira no amistoso desta terça-feira contra os Estados Unidos. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

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Titular no primeiro confronto entre as seleções, disputado no último sábado, Lelê foi substituída por Lorena aos 37 do segundo tempo após sentir a coxa e não participou das atividades da equipe na capital cearense. Em entrevista coletiva, o técnico Arthur Elias comentou a situação da goleira.

— A Lelê sentiu e fez um exame que a gente ainda vai avaliar, mas provavelmente ela não deve estar à disposição para a partida — afirmou o treinador.

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Com a provável ausência da corintiana, Lorena, do Kansas City, aparece como principal candidata a assumir a titularidade diante das norte-americanas. A Seleção Brasileira também conta com Kemelli, que atua no Fluminense, como opção para a posição.

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Kemelli e Lorena durante treino da Seleção Brasileira no Castelão. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Castelão terá público recorde em Brasil x EUA

Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto marca o encerramento da Data Fifa para as duas seleções e terá transmissão da TV Globo, da GE TV e do Sportv.

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A expectativa é de 45 mil torcedores na Arena Castelão, público superior aos 33.272 da Arena Fonte Nova, registrado em um Brasil x Jamaica. Desta forma, será o maior público da Seleção Feminina no Nordeste.

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