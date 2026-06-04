Éderson no Manchester United pode render quantia milionária ao Corinthians
Clube acompanha negociação do volante brasileiro na Atalanta
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians acompanha o desfecho da negociação entre a Atalanta e o Manchester United pelo volante Éderson, de 26 anos. O Timão tem direito a uma porcentagem da transferência e pode receber um valor relevante caso o acordo seja concluído.
Presidente do Corinthians revela valor para vender Yuri Alberto
Corinthians
Corinthians: Guerrero indica Carrillo como possível reforço do Alianza Lima
Corinthians
Liderança geral perdida e Di María no caminho: o Corinthians na Libertadores
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A negociação gira em torno de 40,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 236 milhões na cotação atual), além de até 4,5 milhões de euros em bônus por metas. O contrato, em caso de conclusão do acordo, será válido até junho de 2030, com opção de renovação por mais uma temporada. O volante, que já atuou pela seleção brasileira, atualmente defende a Atalanta.
Caso a transferência seja concretizada, o Corinthians terá direito a 1% do valor da operação, o que representa aproximadamente R$ 2,36 milhões. O montante entra como mecanismo de solidariedade pela formação do atleta e reforça o caixa do clube paulista.
Carreira de Éderson
Éderson chegou ao Corinthians em 2020, vindo do Cruzeiro, mas não conseguiu se firmar. Ao todo, somou 25 partidas e três gols pelo clube, além de ter sido posteriormente emprestado ao Fortaleza, onde recuperou espaço e desempenho. O volante também passou pelo Desportivo Brasil em sua trajetória no futebol brasileiro.
Desde 2022 na Atalanta, o volante se consolidou no futebol italiano e soma 178 jogos, com 15 gols e cinco assistências.
A transferência atende a uma necessidade urgente do departamento de futebol dos Red Devils: a reposição imediata para a saída de Casemiro.
Éderson na carreira
- 317 jogos (259 titular)
- 27 gols
- 10 assistências
Éderson pelo Corinthians
- 24 jogos (14 titular)
- 3 gols
- 21 finalizações (8 no gol) no total
- 0.9 finalizações por jogo
- 7.0 finalizações p/ marcar gol
- 0.2 passe decisivo por jogo
- 0.8 dribles certos (54% de acerto) por jogo
- 86% acerto no passe
- 61% acerto no passe longo
- 3.2 bolas recuperadas por jogo
- 1.2 desarmes por jogo
- 1.0 interceptações por jogo
- 49% eficiência nos duelos
- 1.2 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.73
Éderson pela Atalanta
- 180 jogos (152 titular)
- 16 gols
- 5 assistências
- 190 finalizações (56 no gol) no total
- 1.1 finalizações por jogo
- 11.9 finalizações p/ marcar gol
- 0.7 passe decisivo por jogo
- 0.7 dribles certos (53% de acerto) por jogo
- 86% acerto no passe
- 63% acerto no passe longo
- 5.0 bolas recuperadas por jogo
- 1.8 desarmes por jogo
- 1.1 interceptações por jogo
- 54% eficiência nos duelos
- 1.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.03
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Éderson pela Seleção
- 3 jogos (1 titular)
- 0.3 dribles certos (50% de acerto) por jogo
- 84% acerto no passe
- 50% acerto no passe longo
- 1.3 bolas recuperadas por jogo
- 2.0 desarmes por jogo
- 0.3 interceptações por jogo
- 57% eficiência nos duelos
- 1.0 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.47
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias