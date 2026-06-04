Éderson no Manchester United pode render quantia milionária ao Corinthians

O Corinthians acompanha o desfecho da negociação entre a Atalanta e o Manchester United pelo volante Éderson, de 26 anos. O Timão tem direito a uma porcentagem da transferência e pode receber um valor relevante caso o acordo seja concluído.

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A negociação gira em torno de 40,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 236 milhões na cotação atual), além de até 4,5 milhões de euros em bônus por metas. O contrato, em caso de conclusão do acordo, será válido até junho de 2030, com opção de renovação por mais uma temporada. O volante, que já atuou pela seleção brasileira, atualmente defende a Atalanta.

Caso a transferência seja concretizada, o Corinthians terá direito a 1% do valor da operação, o que representa aproximadamente R$ 2,36 milhões. O montante entra como mecanismo de solidariedade pela formação do atleta e reforça o caixa do clube paulista.

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Éderson disputou 25 jogos pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Carreira de Éderson

Éderson chegou ao Corinthians em 2020, vindo do Cruzeiro, mas não conseguiu se firmar. Ao todo, somou 25 partidas e três gols pelo clube, além de ter sido posteriormente emprestado ao Fortaleza, onde recuperou espaço e desempenho. O volante também passou pelo Desportivo Brasil em sua trajetória no futebol brasileiro.

Desde 2022 na Atalanta, o volante se consolidou no futebol italiano e soma 178 jogos, com 15 gols e cinco assistências.

A transferência atende a uma necessidade urgente do departamento de futebol dos Red Devils: a reposição imediata para a saída de Casemiro.

Éderson na carreira

317 jogos (259 titular) 27 gols 10 assistências

Éderson pelo Corinthians

24 jogos (14 titular) 3 gols 21 finalizações (8 no gol) no total 0.9 finalizações por jogo 7.0 finalizações p/ marcar gol 0.2 passe decisivo por jogo 0.8 dribles certos (54% de acerto) por jogo 86% acerto no passe 61% acerto no passe longo 3.2 bolas recuperadas por jogo 1.2 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 49% eficiência nos duelos 1.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.73

Éderson pela Atalanta

180 jogos (152 titular) 16 gols 5 assistências 190 finalizações (56 no gol) no total 1.1 finalizações por jogo 11.9 finalizações p/ marcar gol 0.7 passe decisivo por jogo 0.7 dribles certos (53% de acerto) por jogo 86% acerto no passe 63% acerto no passe longo 5.0 bolas recuperadas por jogo 1.8 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 54% eficiência nos duelos 1.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.03

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Éderson pela Seleção

3 jogos (1 titular) 0.3 dribles certos (50% de acerto) por jogo 84% acerto no passe 50% acerto no passe longo 1.3 bolas recuperadas por jogo 2.0 desarmes por jogo 0.3 interceptações por jogo 57% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.47

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